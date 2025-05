Ni bus ni limitación de coches en Cavalleria para la puesta de sol: «Que lo haga el ayuntamiento»

El Consell de Menorca se queda al margen, por segundo año, de los problemas de saturación que sufre el faro de Cavalleria a la hora de la puesta de sol. El equipo de gobierno no solo no ha puesto informadores y descarta recuperar el bus que funcionó en el verano de 2023. En el pleno de este lunes el PP ha votado en contra de una propuesta del PSOE para limitar el acceso de vehículos en las horas punta.

El conseller de Movilidad, Juan Manuel Delgado, ha sido tajante al manifestar que se trata de un camino de titularidad municipal y que, por tanto, corresponde al Ayuntamiento de Es Mercadal dar las instrucciones que considere conveniente a la Policía Local y a la Guardia Civil de Tráfico.

El alcalde, Joan Palliser, ha lamentado en reiteradas ocasiones que el Consell no atienda a sus demandas de poner un bus, a diferencia de lo que ocurre en el faro de Punta Nati en Ciutadella o para acceder a Macarella y Favàritx, entre otros. El municipio también tuvo que contratar por su cuenta un servicio de informadores el verano anterior.

Los informadores del Ayuntamiento de Es Mercadal, en una imagen del verano de 2024. | Katerina Pu

El Consell tampoco tiene previsto activar el artículo 24 de la Ley de la Reserva de Biosfera que le faculta, mediante un acuerdo de pleno, a regular el acceso a los espacios de relevancia ambiental para evitar que se produzcan daños o aglomeraciones. Una potestad que le ha recordado desde Més per Menorca Esteve Barceló sin que el conseller Delgado se haya dado por aludido: «Hemos perdido dos años y tiramos balones fuera», le ha recriminado el partido ecosoberanista.

«Es cuestión de voluntad»

La moción del PSOE, defendida por Josep Pastrana, no pedía esta vez recuperar el bus, sino cerrar temporalmente el acceso de vehículos a la carretera del faro salvo para las personas autorizadas. La saturación de coches que sufre la zona a la hora de la puesta de sol preocupa especialmente si se produce una emergencia. «Los problemas se habrían podido solucionar si existiera voluntad política», ha valorado.

Las críticas de la izquierda no han hecho mella en Juan Manuel Delgado, que ha tildado de «fracaso» la prueba piloto con el bus en verano de 2023 por las quejas que suscitó tanto de los usuarios como de la empresa que prestaba el servicio. «Que lo haga el ayuntamiento», ha defendido, «el Consell no puede restringir el acceso de vehículos cuando no es el titular del camino y la ruta no está incluida en el plan insular de transporte».