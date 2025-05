La defensa de las empresas de alquiler: «El perfil real es que son personas que cuidan el entorno natural»

Las empresas de alquiler de caravanas y autocaravanas están cansadas de que se critique un tipo de cliente cuyo «perfil real», asegura Enric Barber, de Autocaravaning Menorca, es el de un turista «responsable, autosuficiente y que cuida el medio ambiente, pero se pone el foco en aquellos que lo hacen mal». En esta época del año hay conductores que alquilan para un fin de semana, «para hacer algo distinto, realizar actividades en familia y en contacto con la naturaleza», afirma, pero también constata una tendencia creciente, en los últimos años, a viajar con autocaravanas propias.

«En todos los sectores el mal comportamiento de unos lo pagan todos», añade, y pone como ejemplo que otras actividades, como el alquiler de coches o de barcas, también aumentan. Barber sostiene que recorrer la Isla en autocaravana «es una manera responsable de conocerla, tienen depósitos, hay áreas de descarga para las aguas sucias, son como un apartamento con ruedas, y nosotros les damos todas las explicaciones para que hagan un buen uso».

Recuerda este empresario que son un vehículo más, que mientras estacionen y no acampen, no cometen ninguna ilegalidad, «acampar está prohibido, pernoctar no», y recalca que su empresa se involucra para que cunda el buen comportamiento, «tenemos valores».

Las empresas de alquiler de autocaravanas toman distancia del problema residencial que aboca a muchos de los usuarios de las autocaravanas a usarlas como vivienda, su ámbito es de ocio y turismo.