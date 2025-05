El Consell de Menorca desinfla la lista de pisos turísticos ilegales que da Consumo: el 92 % tiene licencia

El Consell pone en entredicho la fiabilidad del listado de anuncios ilegales de Airbnb que el Ministerio de Consumo le envió el pasado mes de febrero. El organismo dirigido por Pablo Bustinduy trasladó al Govern balear y a los consells insulares un listado de 7.000 viviendas turísticas que se anunciaban sin licencia en la popular plataforma de alquiler vacacional, de las cuales 1.030 correspondían a Menorca y no contaban con número de registro o mostraban uno que no se ajustaba al formato oficial.

Del listado de posibles anuncios ilegales enviado por el Ministerio de Consumo, el Departamento de Ordenación Territorial y Turística ya ha revisado 516, de los cuales únicamente 38 han resultado ser ilegales. Esto equivale a menos del 8 por ciento del listado, remarcan desde el Consell.

Según el departamento que dirige la consellera Núria Torrent, la gran mayoría de los 478 anuncios restantes corresponde a viviendas que disponen de la correspondiente licencia de actividad turística, pero que no habían incluido el número de registro en el anuncio. Además, hay un pequeño grupo de anuncios que resulta imposible de ubicar.

En cuanto a los 38 anuncios ilegales, desde el Consell explican que ya se ha iniciado la tramitación del correspondiente expediente sancionador.

Negativa de Airbnb

Precisamente, y pese a los anuncios de colaboración con distintas administraciones —incluido el Consell—, esta semana la plataforma de alquiler vacacional se ha negado a acatar la petición del Ministerio de Consumo de retirar más de 65.000 anuncios ilegales de pisos turísticos en distintas comunidades, entre ellas Balears.

El Ministerio considera que los anuncios incluidos en el listado incumplen la normativa sobre la publicidad de este tipo de alojamientos. Argumenta que la mayoría de los anuncios señalados no incluyen el número de licencia o registro, un requisito imprescindible para poder desarrollar la actividad. También hay anuncios que incorporan números de licencia que no corresponden a los expedidos por las autoridades, y otros no indican la naturaleza jurídica de los arrendadores.

La petición del Ministerio ha sido avalada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que, ante el recurso presentado por Airbnb, ha emitido un auto en el que respalda la solicitud de Consumo.

En la Isla, y según los últimos datos facilitados por la aplicación Inside Menorca —que analiza los anuncios de la plataforma—, de los 4.028 anuncios publicados, 2.160 no muestran correctamente la preceptiva licencia turística, y solo 1.868 la exhiben de forma adecuada. Es decir, más del 50 por ciento de la oferta publicada en la plataforma no cumple con los requisitos legales. Se trata de un porcentaje elevado, que se mantiene estable desde hace años. De entre los anuncios irregulares, 1.419 carecen de licencia, 553 presentan licencias que no han podido ser verificadas, 164 utilizan licencias duplicadas y 24 exhiben licencias anuladas.

Pese a la negativa de Airbnb a retirar los anuncios incluidos en el listado de Consumo, la plataforma está alcanzando acuerdos de colaboración con distintas administraciones. En este sentido, el Consell ha anunciado la firma de un convenio con la empresa, que incluirá el compromiso de retirar, a petición de la institución, los anuncios que sean «manifiestamente ilegales», como aquellos que ofrecen alojamiento en tiendas de campaña o furgonetas. Sin embargo, estos casos representan solo una pequeña parte del total de anuncios ilegales.