Ciutadella reabre Sa Platja Gran tras desaparecer los restos fecales en la última analítica

El Ayuntamiento de Ciutadella ha ordenado este viernes reabrir al baño Sa Platja Gran, una semana después de que fuera cerrada por un vertido de aguas fecales procedente de la estación de bombeo que hay en el entorno del torrente del Canal Salat y que desemboca en esta cala urbana.

La segunda analítica realizada este miércoles y cuyos resultados se han conocido hoy ha dado como resultado que el agua vuelve a ser apta para el baño, por lo que se ha decidido levantar la orden de cierre. La muestra se tomó antes de las lluvias del jueves, que dejaron 3,8 litros por metro cuadrado en Ciutadella.

La concejal de Medio Ambiente, Maria Jesús Bagur, señaló a este diario que el vertido de la semana pasada se produjo debajo del puente del Canal Salat y el agua con restos fecales llegó al mar. En este punto hay una bomba de impulsión que se desborda cuando, por efecto de la lluvia, aumenta el caudal que discurre por el alcantarillado. En las calles que aún no han sido reformadas se mezcla el agua de lluvia con las residuales.

Tras este nuevo incidente, el Ayuntamiento de Ciutadella solicitará una reunión con Abaqua, la Agència Balear de l'Aigua i la Qualitat Ambiental, del Govern, para buscar una solución definitiva a un problema crónico que se reproduce de forma sistemática en los últimos años. En la misma bahía de Sa Platja Gran hay un emisario y otras dos bombas, que han provocado vertidos en otras ocasiones.

El Govern no ha sido informado

Paradójicamente, desde la Agència Balear de l’Aigua apuntaban este jueves no tener conocimiento de esta última incidencia. Sobre las estaciones de bombeo que hay en la zona, aseguran que no todas son de su competencia y, en cualquier caso, no han recibido comunicación, ni del Ayuntamiento, ni de la empresa contratista responsable del servicio en la zona.

Es más, señalan que lo habitual cuando hay una incidencia es que el Consistorio contacte, especialmente si hay que tomar medidas, como el cierre de una playa.