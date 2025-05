Competencia da vía libre al BBVA para cerrar oficinas en Menorca si prospera la OPA al Sabadell

La oferta de compra (OPA) presentada por el BBVA a los accionistas del Banco Sabadell, de llegar a materializarse y a partir de los requisitos publicados por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), podría suponer el cierre de oficinas en los municipios menorquines en los que existe presencia de estas entidades, que son Alaior, Maó, Ciutadella y Ferreries.

Competencia ha aprobado con compromisos la operación y uno de ellos es el de mantener la presencia física, las sucursales, en determinados territorios. En líneas generales se recoge que la futura entidad no podrá cerrar oficinas en municipios de menos de 5.000 habitantes en los que al menos una de las partes está presente; o cuando no haya otra oficina de la entidad resultante a menos de 300 metros; tampoco en códigos postales con renta per cápita inferior a 10.000 euros o en municipios con menos de tres competidores.

A partir de las condiciones establecidas por la CNMV y según datos del Banco de España, el medio digital elDiario.es ha elaborado un análisis y un mapa con el impacto de la OPA sobre el territorio y concluye que, de entrada, el banco vasco (con el Sabadell dentro de su perímetro) se compromete a no cerrar oficinas en 274 municipios, y a mantener la presencia física en otros 49 municipios, de los 1.094 en los que tienen oficina ambas entidades. En ocho de ellos, porque no hay más competidores.

Ninguno de esos municipios está en Menorca, según este trabajo periodístico. BBVA coincide con el Sabadell en Ciutadella, donde tiene dos oficinas frente a una de la entidad catalana, y en Maó, con una sucursal cada uno. En Alaior y Ferreries hay una oficina del BBVA, ninguna del Sabadell y dos de otras entidades competidoras.

El presidente del BBVA, Carlos Torres, por su parte ha querido zanjar otra polémica y es la del empleo. El directivo de la entidad ha afirmado que la OPA «no es una operación de recorte de empleo» sino de «suma», orientada hacia el crecimiento.