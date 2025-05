Cristóbal López Romero, cardenal: «Hablar a la familia salesiana en Ciutadella es dirigirse a todos los ciudadanos»

El salesiano Cristóbal López Romero (Almería, 1952), tras una etapa como misionero en Paraguay, Kenitra (Rabat) y Bolivia, de 1984 a 2014, pasó a dirigir la Inspectoría María Auxiliadora, que incluye las comunidades de Don Bosco en Catalunya.

En diciembre de 2017 fue nombrado arzobispo de Rabat por el Papa Francisco y en octubre de 2019 fue creado cardenal. Acaba de participar en el Cónclave que ha elegido al Papa León XIV.

Este fin de semana participa, en Ciutadella, en los actos organizados por la comunidad salesiana de Calós para celebrar la festividad de María Auxiliadora.

¿Sabe comunicar eficazmente la Iglesia sus mensajes o es una asignatura pendiente?

—La Iglesia lleva veinte siglos comunicando una buena noticia y no le ha ido mal del todo. Pero no es mérito humano porque en esta tarea cuenta con el quien es comunicador con mayúscula, que es Cristo y su Espíritu. Pero yendo a lo concreto, los cristianos, porque la Iglesia somos nosotros, no es una señora independiente de nosotros, hemos ido un poco a la zaga en la utilización de los medios modernos de comunicación.: el cine y sus derivados, la informática y las redes sociales. Hemos sido mejores alumnos, incluso pioneros y aventajados en el escrito y el oral con la imprenta y la radio. Si no es una asignatura pendiente, podemos decir que pasa raspando con un aprobado justito.

¿Cómo transmitir los valores del Evangelio en estos tiempos líquidos de la IA y el ChatGPT?

—Ofreciendo verdad y autenticidad; realidad y no sólo virtualidad; aportando testimonio y no sólo enseñanzas.

¿Por qué, desde las redacciones, se dirige la mirada a aspectos negativos de la Iglesia?

—Porque la comunicación, como otros muchos ámbitos, está prostituida. Las empresas de comunicación no pretenden servir a la comunidad humana comunicando sino que se valen de la comunidad y de la comunicación para ganar dinero. Y como lo exótico, lo grotesco, lo violento y lo negativo venden más que lo ordinario, lo sensato, lo pacífico y lo positivo, pues se sirve carnaza en lugar de una buena vianda.

En el Cónclave, ante Dios y su conciencia, ¿cuáles fueron sus vivencias y pensamientos?

—Alegría por tocar con la mano una Iglesia verdaderamente católica y universal. Satisfacción al constatar como cada uno y como cuerpo buscábamos el bien de la Iglesia y del mundo, más allá de cualquier interés personal, grupal, nacional o particular. Y estupor al comprobar que realmente el Espíritu Santo guió nuestro discernimiento, discretamente y sin hacerse notar, pero con eficiencia y resultado práctico.

¿Le sorprendió la elección del Papa León XIV?

—En cierta forma sí, porque yo lo conocía poco. Pero, en todo caso, se trata de una sorpresa muy agradable y también muy gozosa. Estoy convencido de que el Espíritu ha hecho un gran regalo a la Iglesia y al mundo en la persona de León XIV.

¿Qué espera del nuevo Papa?

—Que siga ayudándonos a conectarnos con Cristo y a llevar a la práctica el Evangelio; que nos confirme en fe, y que sea un ejemplo de amor a Cristo y de entrega generosa, como lo ha sido Francisco y los papas que le han precedido

¿Convocará un nuevo Concilio, como hizo Juan XXIII?

—No tengo ni idea; soy cardenal, pero no profeta. Técnicamente un Concilio Ecuménico, que exige la participación de todos los obispos del mundo, sería muy difícil de organizar. Imaginemos más de 5000 obispos reunidos por varios meses. Ya en el Vaticano II la logística fue un gran desafío y eran menos de 2800 obispos. Quizás más que pensar en un Concilio habría que insistir en profundizar y organizar la sinodalidad a todos los niveles, pero sobre todo a nivel local y continental.

-Manifestó que «el futuro Papa debe profundizar en las líneas impulsadas por Francisco; no por fidelidad personal, sino porque beben de la tradición más genuina de la Iglesia». ¿Será León XIV un segundo Francisco?

—No es un Francisco II; podía haber elegido este nombre y con ello habría expresado su voluntad de dar continuidad a su predecesor. Pero ha querido enlazar, con el nombre de León XIV, con una dimensión de la Iglesia que es la Doctrina Social. Un Papa no es sucesor del anterior, sino de San Pedro. Un Papa no debe dar continuidad a otro, sino a Cristo, a su Evangelio y a la Tradición genuina y total de la Iglesia.

¿Espera un nuevo impulso a la Doctrina Social de la Iglesia?

—Sería muy oportuno, pero no en el sentido de hacer avanzar la doctrina, sino en difundirla, que sea conocida por todos los cristianos, y, más aún, en practicarla y hacerla vida. Tenemos una «teoría» excelente, pero la práctica deja que desear.

¿Qué le aporta su experiencia y el ministerio pastoral que está desempeñando en Rabat?

—Tantísimas cosas. El descubrimiento del Reino de Dios como misión de la Iglesia; el diálogo interreligioso como camino hacia la fraternidad; la experiencia de trabajo conjunto de católicos y protestantes, en comunión con musulmanes y judíos. Una visita del Papa Francisco que, en apenas 27 horas, marcó nuestro caminar en la fe y nuestro estilo de vida cristiana. Pero también el drama de las personas en situación de migración y la dificultad para ayudarles a salir del círculo infernal en el que están atrapados; y las dificultades para crear comunión y vivir en comunión cuando nuestros cristianos provienen de más de cien nacionalidades diferentes y de los cinco continentes.

¿Cuáles son los principales retos que afronta la Iglesia?

—Me gustaría que la Iglesia, toda entera, pensase menos en sí misma y mucho más en el Reino de Dios, en el cielo nuevo y la tierra nueva que Dios nos ha prometido, pero también dado como tarea. Usando una expresión del papa Francisco, quisiera que la Iglesia no sea autorreferencial; que su punto de referencia esté fuera de ella, y que sea el Reino que Jesús ha venido a anunciar.

¿Qué mensaje dirige a la familia salesiana de Ciutadella?

—Hablar a la familia salesiana en esta ciudad significa dirigirse todos los ciudadanos. ¿Quién no es antiguo alumno salesiano, o no está emparentado con alguno de ellos? y ¿quién no siente devoción por María Auxiliadora?