El alcalde de Es Mercadal, preocupado: «Es un problema social grave y no tenemos recursos»

El alcalde de Es Mercadal, Joan Palliser, se muestra muy preocupado por las consecuencias de un posible desalojo de los pisos okupados del complejo de Ses Canaletes, en la urbanización de Son Parc, ya que el Ayuntamiento no cuenta con medios para atender a las personas que podrían necesitar una alternativa habitacional. «Es un problema social grave y nosotros no tenemos recursos», lamenta.

Palliser explica que, durante muchos años, el vacío legal sobre la titularidad de 54 de los 66 apartamentos del complejo ha actuado como un efecto llamada, lo que ha llevado a que personas de toda la Isla, e incluso de fuera, se instalen allí de manera ilegal. Calcula que actualmente hay entre 30 y 40 apartamentos okupados, en los que podrían vivir entre 60 y 80 personas. «Si nos demuestran que viven allí, y la Policía Local lo puede comprobar, nosotros los tenemos que empadronar», afirma el alcalde, quien matiza que «en algunos casos no se trata de gente que no pueda pagar un alquiler, sino que optan por vivir allí porque no encuentran nada más».

En cuanto al perfil de los residentes en el complejo, Palliser señala que hay familias con niños y muchas personas que viven solas. «También hay trabajadores de temporada, como un taxista que estuvo el año pasado», añade. Actualmente, el Ayuntamiento de Es Mercadal está acondicionando un piso del Ibavi para destinarlo