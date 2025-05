El problema sin solución que impide cruzar el barranco de Son Boter por el Camí de Cavalls

El problema de las inundaciones persiste en el barranco de Son Boter, que impide el paso en uno de los tramos más concurridos del Camí de Cavalls, entre la urbanización de Torre-solí y la playa de Talis. Y continúa pese a las alternativas planteadas, y algunas de ellas ejecutadas, que no han impedido que se siga acumulando agua en el tramo que cruza el barranco, lo que dificulta el tránsito de senderistas y ciclistas.

El agua se acumula en la zona del barranco. Toda parece indicar que se trata de un efluente artificial, ya que no se tiene constancia que antiguamente se acumulara de forma natural en este punto, y que pueda proceder de las depuradoras de Es Migjorn, de Torre-solí y de Sant Jaume.

Isa Allès, Víctor Ferrer y Lluís López, concejales de Avançam Alaior, en la excursión del domingo.

Para tratar de solucionar el problema, primero se optó por instalar, de manera provisional, bloques de piedra arenisca, pero la medida no funcionó. Seguían las inundaciones. En abril del año pasado el Consell anunció que el Govern (que es el que tiene competencias) se planteaba instalar una pasarela para sortear el efluente, pero al final prefirió el mes pasado abrir la mina natural, que estaba colapsada, para que esta desembocara el agua al Prat de Son Bou.

Pese a este último intento, este tramo sigue inundado, tal y como comprobó este domingo Avançam Alaior. «Igual que hace dos años, este tramo sigue completamente inundado e impracticable», asegura la formación izquierdista, que denuncia la inacción del Consell, del Govern y la falta de presión del Ayuntamiento de Alaior.

Avançam denuncia «las promesas incumplidas» y que no sean capaces de encontrar una solución. Su portavoz Isa Allès lamenta que «con la temporada turística en marcha, muchos excursionistas se ven obligados a atravesar el barranco en condiciones lamentables, quedando embarrados o desistiendo de continuar la ruta». Critica que hayan «dejado este asunto en un cajón» y denuncia que «les dé igual que la gente no pueda pasar con seguridad; no queremos más excusas ni falsas promesas. Lo que pedimos es una solución definitiva», reclama Avançam.