El PP denuncia que el PSOE ordena a Maó y Ciutadella «bloquear todo lo que venga del Govern»

El concejal no adscrito en el Ayuntamiento de Maó, Xisco Cardona, presenta al pleno una moción con la que, aseguró ayer, el alcalde Héctor Pons «tendrá la oportunidad de rectificar las mentiras que ha dicho» respecto al decreto de emergencia habitacional, y sumarse al decreto de actuaciones urgentes para obtener suelo, que será tramitado como ley por el Parlament. Cardona critica a Pons, quien dijo que Maó no se sumó al decreto de emergencia habitacional porque PP y el edil no adscrito votaron en contra, y le recuerda que, lo que no quisieron aprobar fueron «modificaciones que desvirtúan el decreto». «Ha mentido de manera indecente», aseguró, «y este jueves tiene la oportunidad de rectificar». La moción propone que el Ayuntamiento de Maó inste al Govern a hacer extensivo el Decreto Ley 3/2025 a todo Balears.