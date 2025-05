Alerta por el mosquito tigre: los consejos que da Ciutadella para combatir su proliferación

El Ayuntamiento de Ciutadella ha iniciado una campaña informativa para concienciar a la ciudadanía sobre la presencia del mosquito tigre (Aedes albopictus) en el municipio y en el conjunto de las Illes Balears. Esta especie invasora, cada vez más extendida en el archipiélago, representa no solo una molestia por sus picaduras, sino también un riesgo para la salud pública, al ser un vector potencial de enfermedades como el dengue, el zika o el chikungunya.

La campaña hace hincapié en la importancia de tomar medidas preventivas desde casa para evitar que el mosquito se reproduzca. El Aedes albopictus pone sus huevos en pequeñas acumulaciones de agua estancada, como platos de macetas, canaletas, cubos o bebederos de animales. Además, tiene una capacidad de vuelo muy limitada —unos 150 metros—, lo que significa que si aparece en una vivienda, el foco suele encontrarse muy cerca.

El Consistorio recuerda que es fundamental vaciar, secar o limpiar todos estos recipientes, al menos una vez por semana, para romper su ciclo biológico. También se recomienda el uso de cloro o larvicidas en puntos donde no sea posible eliminar el agua, como fuentes o sumideros. No obstante, en zonas naturales como balsas o charcas, no se debe intervenir químicamente, ya que allí existen depredadores naturales del mosquito, como las ranas.

Los expertos alertan de que los huevos del mosquito tigre pueden sobrevivir durante el invierno en estado seco y eclosionar cuando las condiciones ambientales mejoran. En tan solo diez días pueden desarrollarse de huevo a adulto, y una sola hembra puede poner hasta cien huevos, lo que facilita una proliferación rápida si no se actúa de forma coordinada.

En las Illes Balears, el riesgo principal es la llegada de personas infectadas desde zonas endémicas que puedan transmitir el virus al mosquito local, como ocurrió en Eivissa en 2022, cuando se produjeron contagios autóctonos. El cambio climático y el aumento de temperaturas están facilitando la expansión global de estas enfermedades.

Para reforzar la vigilancia, el Ayuntamiento de Ciutadella anima a los vecinos a utilizar la aplicación gratuita Mosquito Alert (www.mosquitoalert.com), una herramienta colaborativa que permite reportar la presencia del mosquito y consultar mapas interactivos con detecciones locales. También se ha publicado un tríptico informativo con consejos prácticos, disponible en la web municipal.

Desde el Consistorio se insiste en que el control del mosquito tigre es una tarea compartida y que la implicación ciudadana es clave para prevenir su proliferación y proteger la salud pública en Ciutadella y en todo el archipiélago.