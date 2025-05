Freno 'in extremis' al desahucio de una familia vulnerable en Alaior

La plataforma Alaior per un Habitatge Digne, que ha prestado su apoyo a la familia, ha indicado que esta reside en esa casa desde noviembre de 2022. El padre asegura que entonces firmó un contrato con un individuo que desapareció tras cobrar una primera mensualidad, según ha podido saber este diario. Desde entonces, al no conocer al titular de la vivienda hasta que recibieron la denuncia, no han vuelto a pagar renta por permanecer en el domicilio que ahora pretende recuperar su propietario tras no poder hacer uso de ella durante este tiempo.