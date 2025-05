La alternativa de la Comisión Europea a la OSP Menorca-Barrcelona: subir el descuento de residentes

En la respuesta que la Comisión Europea ha enviado al director general de Aviación Civil, David Benito Astudillo, se plantea como alternativa a la OSP en la ruta aérea entre Barcelona y Menorca el aumento puntual del descuento para residentes, una medida que permitiría abordar el problema de los precios abusivos sin alterar el funcionamiento del mercado.

Desde la Comisión señalan que, en la propuesta del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, no queda claro si los límites de precios se aplicarían únicamente a las tarifas para residentes o también a todos los pasajeros. En este sentido, recalcan que las tarifas máximas para no residentes —en particular, los turistas— no serían justificables, dado que estos pasajeros no enfrentan las mismas desventajas que los residentes en Menorca. Además, advierten de que la aplicación de topes de precios a los no residentes, especialmente a los turistas, conllevaría el riesgo de distorsionar la competencia con otros destinos vacacionales insulares, desviando los flujos turísticos.

Por todo ello, la Comisión propone que, para hacer frente al aumento de precios en momentos puntuales —como Navidad, Semana Santa o los puentes festivos—, se podría establecer un importe máximo a partir del cual el descuento actual del 75 por ciento para residentes podría ampliarse. Esto permitiría, señalan, neutralizar el impacto de los días de mayor demanda sobre el precio de los billetes.