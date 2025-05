El PSOE no tira la toalla y defiende la OSP con Barcelona tras el 'no' de Bruselas: «El mercado falla»

El diputado socialista Pepe Mercadal no comparte el posicionamiento de la Comisión Europea de oponerse a la declaración de una Obligación de Servicio Público (OSP) en la ruta aérea entre Menorca y Barcelona con precios limitados.

Según el diputado, el argumento técnico de Bruselas —que sostiene que no existe un fallo de mercado en esta conexión que impida la movilidad de los residentes— no se sostiene, especialmente en temporada baja, cuando los menorquines sufren lo que considera una situación de monopolio de facto. «La Comisión no tiene en cuenta que en invierno existe un monopolio en la ruta aérea entre Menorca y Barcelona, cuando una aerolínea se aprovecha de esta situación y su algoritmo genera precios que no tienen ningún sentido para un vuelo de veinte minutos», enfatiza.

Alternativa a la OSP

La alternativa ofrecida por la Comisión Europea, basada en aumentar el descuento para residentes, tampoco convence al diputado socialista. «El problema es el mercado aéreo. No puede ser que repercutamos en las cuentas de todos los españoles una perversión del mercado», recalca. Según Mercadal, un mayor descuento solo incentivaría a las aerolíneas a subir aún más los precios, sabiendo que los residentes pagarán menos gracias a la subvención.

Por todo ello, desde el PSOE de Menorca aseguran que no dan por muerto el proyecto de la OSP y anuncian que seguirán trabajando para su implementación, aunque se muestran abiertos a considerar otras alternativas. «Mientras esto siga siendo un problema, nosotros seguiremos buscando soluciones», remarcan, al tiempo que defienden que la propuesta del Ministerio es «válida, legal e interesante para el conjunto del mercado aéreo de la Unión».

Mercadal también acusa a las aerolíneas de haber presionado para bloquear el proyecto, al considerar que se trata de una iniciativa novedosa que podría sentar un precedente en el mercado europeo. «Curiosamente, esta Semana Santa el algoritmo no ha funcionado tan mal, porque los precios han sido más moderados de lo habitual. Quizá sea porque las compañías sí pueden controlar su algoritmo y querían enviar un mensaje de calma, para reducir la presión social a favor de esta medida», afirma el diputado.

Sobre la demora del Ministerio en solicitar la opinión de la Comisión, Mercadal asegura que, aunque se han mantenido contactos durante el último año, esta no se había posicionado con claridad hasta ahora.