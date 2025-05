Maó se equivoca de cuenta bancaria a la hora de pagar las ayudas a los ‘caixers’ de Gràcia

Un error humano, según admitió y asumió este jueves en el pleno municipal de Maó el concejal socialista José Manuel García, motivó un fallo en el pago de las ayudas que el propio consistorio fija para los caixers que toman parte en la qualcada de las Festes de la Mare de Déu de Gràcia.

El error provocó que los cien euros que el Ayuntamiento establece embolsar a cada uno –en el caso, a los que participaron en la última entrega de la fiestas patronales, en septiembre del pasado año– no fueron ingresados en la cuenta bancaria de la totalidad de los 165 caixers.

De hecho, 89 caixers sí recibieron el ingreso sin equívocos, no así el resto, entre los que hubo algunos que no cobraron, y otros lo hicieron de más –y hasta seis caixers que no salieron en 2024 recibieron el dinero. Desde el consistorio se ha trabajado en ese frente, que según detalla el propio José Manuel García quedará solucionado en un plazo máximo de diez días.

La causa

La causa de ese equívoco, precisó García, es que el pago de esta ayuda debía instrumentalizarse a modo de subvención, que sin embargo no puede cobrar alguien con alguna deuda pendiente con alguna entidad pública. En esa situación se encontraban hasta 45 caixers o caixeres. Tras una criba, la lista bajó a diez, y se procedió al pago que, por el citado error humano, que hizo que se mezclaran varios números de cuenta en el proceso de determinar quien cobraba, no ha sido satisfecho a todos los caixers.