Prohens agranda su mayoría con un escaño extra por Menorca, pero sigue dependiendo de Vox

Marga Prohens agranda su mayoría, logra tres escaños más, uno en cada isla con un total de 28, pero el resultado no le basta para conseguir la mayoría absoluta y se queda a dos escaños de poder gobernar en solitario. Es el principal resultado de la encuesta de ecuador de legislatura que ha hecho el Intituto Balear de Estudios Sociales (IBES) para Ultima Hora y Es Diari Menorca. La derecha consolida su mayoría en las Islas y hace que sea imposible un gobierno de izquierdas. La izquierda solo gana en Formentera, donde la encuesta augura un vuelco político. La recogida de datos se realizó entre el 19 y 23 de mayo, en pleno choque político entre PP y Vox por la aprobación de los Presupuestos.

En la mitad de la legislatura, con dos años ya pasados y otros dos aún pendientes hasta las elecciones, la encuesta refleja movimientos importantes con respecto a los resultados de hace dos años. Prohens sube en porcentaje y en escaños. El PP gana ampliamente en Mallorca y Menorca y arrasa en Eivissa. En cada una de las Islas gana un diputado y sube en porcentaje en los tres territorios principales. En Mallorca lo hace a costa del PI que, con apenas un 2,8 % de los votos totales, se aleja definitivamente del lograr escaño en el Parlament.

La presidenta mejora, pero esos 28 diputados no le bastan. Volverá a depender de Vox, que aguanta en todas las Islas a pesar de las innumerables crisis internas que ha vivido en apenas dos años. La dinámica nacional y el viraje político general a la derecha le benefician y mantiene 7 de sus 8 escaños actuales. Pierde uno en Mallorca a pesar de que incrementa su porcentaje de voto y consolida y amplía sus resultados en las otras dos Islas, donde logra un escaño en cada una.

El resultado general es que la derecha suma más aunque pierde el diputado de Formentera, que vira a la izquierda. El bloque PP-Vox suma 35 escaños frente a los 34 que tiene en la actualidad y logra el 53 % de los votos, lo que deja a la izquierda sin opción alguna para articular una mayoría alternativa en la Cámara balear.

El retroceso de la izquierda

El avance de la derecha implica que la izquierda retrocede y el principal damnificado es Podemos, que queda fuera del Parlament doce años después de haber logrado unos resultados extraordinarios en 2015 con casi el 15 % de los votos y 10 diputados. La encuesta refleja que Podemos pierde el único diputado que tiene en estos momentos, el de Menorca, lo que le convertiría en un partido extraparlamentario.

El hundimiento definitivo de Podemos arrastra consigo a todo el bloque. El PSIB cae de manera imperceptible en Mallorca, pero lo hace de manera más visible en Menorca y Eivissa. En esta isla se queda con un diputado menos que conquista el PP. En Menorca sufre una ligera pérdida que le deja con cuatro asientos en el Parlament y en Mallorca se mantiene y consolida los 10 escaños que obtuvo en las elecciones de 2023.

La desaparición de Podemosy la caída del PSIB en las tres islas, mucho más moderada en Mallorca, apenas ayuda a los otros partidos de izquierda en el archipiélago, lo que es una señal de que los votos que antes fueron de Podemos irán a la abstención.

No obstante, Més per Mallorca recupera porcentaje de voto hasta el 11,6 % pero el resultado es insuficiente para lograr más representación en el Parlament, por lo que se queda con los cuatro escaños que tiene en estos momentos. Més per Menorca tampoco se mueve apenas y afianza sus dos escaños con prácticamente el mismo porcentaje de votos que consiguió en las últimas elecciones autonómicas.

La única alegría para la izquierda es su clara victoria en Formentera, donde la coalición de derecha s’Unió lleva dos años instaladas en una permanente inestabilidad. La suma de s’Unió y Vox daría la victoria al diputado de derechas con un 48,3 % de los votos, pero la división les penaliza y el diputado quedará en manos de Gent per Formentera-PSIB con el 46,3 % de los votos totales. Ese diputado no compensa la pérdida de uno del PSIB y el escaño de Podemos.

El resultado

El resumen de la foto fija que muestra el sondeo es que el PP gana un escaño en Mallorca a costa de Vox; gana otro en Menorca a costa de Podemos; gana otro en Eivissa a costa del PSIB y la izquierda recupera el de Formentera. El resultado global es que la derecha agranda su mayoría en el Parlament.

Los dos partidos de la nueva mayoría, PP y Vox, son los que conservan los votantes más fieles. Casi el 79 % de quienes votaron a Marga Prohens lo volverá a hacer, un porcentaje que es de casi un 76 % en el caso de Vox. En el caso de Més per Mallorca, la fidelidad de sus votantes llega al 70 % y en Més per Menorca, al 66, 7 %. Este porcentaje baja el 62 % en el caso de los votantes socialistas y en Podemos cae hasta el 53,2 %.

Los votantes que tienen en estos momentos más dudas de a quién votar son los del PI. Solo lo harán un 17,9 % de quienes lo hicieron y un 57 % confiesa que aún no sabe a quién votará, aunque ya hay un 10 % que dice que lo hará al PP.