Hablan los afectados por el apagón de Ciutadella: «Perdí todo el día de trabajo y había mucha gente»

En una de las administraciones de lotería más céntricas, la de la calle Carnisseria, su responsable trabajaba ayer domingo para hacer las liquidaciones de la semana y poner en marcha las máquinas, comprobando que nada se hubiera estropeado con el apagón. «Ayer (por el sábado) no pude abrir, perdí todo el día de trabajo y había mucha gente de fuera que quería comprar», asegura la lotera. En su establecimiento la expedición es completamente electrónica, por lo que el fallo eléctrico supuso una jornada de negocio perdida. Otras administraciones con venta física de Lotería Nacional pasaron momentos complicados para poder reintegrar al sistema en el plazo estipulado los décimos no vendidos.

El sábado fue un día difícil para muchos negocios en el centro de Ciutadella. «No pudimos servir desayunos ni cobrar», explica Josep, responsable de un pequeño hotel en la calle Sant Sebastià. Cuando la luz se volvió a ir por la noche, hubo clientes que no pudieron entrar, ya que se accede al hotel marcando un código electrónico en un panel exterior y este, sin electricidad, tampoco funcionaba. «Me llamaron y fui para abrir manualmente, la gente fue comprensiva, porque venían de cenar y ya les había afectado el corte de luz», explica.

Numerosos comercios y restaurantes del centro se vieron incapaces de hacer transacciones con clientes. «La luz se fue de madrugada y a partir de las 7.30 o las 8 de la mañana empezamos a recibir llamadas de negocios que no podían abrir, o no podían cobrar, que no tenían internet, hubo momentos de pánico», relata Enrique Reig, de la operadora Cototo. Sus sistemas de alimentación logran sostener la energía «pero durante 5 horas, no 14», señala, así que al final la red dejó de funcionar.

Más tarde, cuando se solventó la avería «había gente que tenía luz pero no internet, porque nuestro repetidor aún no funcionaba, tuvimos que tranquilizarlos, estuvimos todo el sábado solucionando problemas», apunta.

Interrupciones

El apagón ha estado precedido de cortes más breves y por sectores, aseguran muchos de los pequeños empresarios consultados, algunos de una hora o más, durante las últimas semanas, aunque ninguno con las consecuencias de pérdidas económicas y molestias como las ocasionadas por esta última doble avería.