La principal arteria del Polígono de Maó, cortada al tráfico por una emergencia de Hidrobal

Un tramo de la Avinguda Cap de Cavallería, una de las principales arterias del Polígono Industrial de Maó, ha sido cortado al tráfico durante la mañana de este lunes, lo que se prolongará de 7 a 15 horas. El corte, según explican desde el Ayuntamiento de Maó, lo motiva una intervención de urgencia por parte de Hidrobal, compañía que se encarga del suministro de agua en la localidad.

Se trata de una obra que cabe abordar con inmediatez, arguyen desde el Ayuntamiento. En principio, Hidrobal remitió un aviso a empresas y comercios de la zona a mediodía del pasado viernes, advirtiendo sobre la situación.

La acción consiste en la canalización del pozo número 2 hasta el depósito de agua de Poima y debía acometerse sin más dilación, aseguran desde el consistorio.

Quejas de empresarios

No obstante, algunos de los negocios radicados en esa parte del polígono y a los que este corte está afectando de lleno, no ocultan su malestar por el perjuicio que ocasiona, a empresas y clientes. «Un lunes por la mañana, de un 2 de junio, resulta que no podemos facturar, los clientes no pueden venir, ni los camiones acceder hasta aquí, cuando hoy es día de descarga», explica Guillermo Pons Landino, gerente de Landino Berman, una de las firmas afectadas por la coyuntura.

Entiende que esta intervención debe llevarse a cabo, pero añade que «podría hacerse en otro día, época u horario, como se hace en otros sitios. En Europa esto se hace por la tarde o un domingo, no dejas negocios sin facturar», lamenta.

Además, la tardanza con que se notificó el aviso de intervención, el viernes a mediodía, lo que reduce el margen para buscar alternativas a citas o compromisos ya concertados, también ha contrariado a diversos sectores cuyo negocio está enclavado en esta calle.

Pons Landino sí reconoce, por otra parte, que al menos se ha permitido que a las siete de la mañana los trabajadores, al igual que la carga proveniente del puerto en esa franja, tuviera derecho a paso, pero no más.