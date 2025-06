Sant Lluís vuelve a rectificar tras las quejas y construirá el skatepark junto a las pistas de pádel

Después de la presión ejercida por el colectivo de jugadores de petanca, el Ayuntamiento de Sant Lluís ha renunciado finalmente a ubicar el nuevo skatepark junto al polideportivo municipal, y ha decidido construir el equipamiento al lado de las pistas de pádel, en unas parcelas que pertenecen a la zona deportiva y que aún ofrecen margen de crecimiento.

La intención del Consistorio era levantar el nuevo skatepark en el lugar donde actualmente se encuentran las pistas de petanca, entre el polideportivo y el aparcamiento del campo de fútbol de Ses Canaletes, y trasladar estas últimas a la parte posterior de la pista multifuncional situada junto al CEIP Sant Lluís, donde ahora hay un pequeño skatepark. Sin embargo, el cambio de ubicación no fue bien recibido por los practicantes de petanca, principalmente jubilados, quienes incluso llegaron a colgar una pancarta advirtiendo al equipo de gobierno de que la decisión podría costarles las próximas elecciones.

«Evitar una guerra civil»

Ante las quejas, el Ayuntamiento ha optado ahora por cambiar nuevamente la ubicación del equipamiento. Sin embargo, no lo hacen por convencimiento, sino con el objetivo de alcanzar un consenso. «La ubicación junto al polideportivo para nosotros era el lugar ideal, pero tampoco queremos una guerra civil dentro del pueblo», señala la alcaldesa Loles Tronch, quien explica que ahora deberán adaptar el proyecto a la nueva ubicación, aunque se mantendrá el mismo presupuesto. «Donde actualmente están las pistas de petanca era un buen sitio para los niños, porque está cerca de todo y es un lugar visible, y ahora quedará un poco más escondido», insiste Tronch. En este sentido, la alcaldesa advierte que esta nueva ubicación es ya la definitiva. «Esperemos que los del pádel no protesten, porque ya no hay más vuelta de hoja», asegura.

Durante el último pleno municipal, el PSOE también se había sumado a las críticas por el posible traslado de las pistas de petanca. «Ahora están en un sitio único, con su sombra, y están bien ahí. No sé qué sentido tiene ubicarlas dentro de la pista multifuncional», señaló la portavoz socialista, Silvia Pérez. Desde Volem Sant Lluís también habían expresado sus dudas por el traslado de las pistas.

Por su parte, el concejal de Juventud, Eloy Pons, lamentó «las maneras» de las protestas contra el traslado de las pistas de petanca, aunque reconoció que «quizá representaba un gasto innecesario». Sin embargo, advirtió que los practicantes de skate también merecen consideración: «Ya van dos veces que les prometemos a los niños que patinan un espacio para esta instalación y, al final, no lo hacemos. Del mismo modo que los jugadores de petanca creen que es una falta de respeto hacia ellos, también lo es para este colectivo», aseguró. Cabe recordar que desde que se anunció el proyecto del nuevo skatepark, ya se han planteado hasta cuatro ubicaciones distintas.