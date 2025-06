Viu el port de Maó: el programa de totes les activitats per gaudir d'un espai únic

El port de Maó es transformarà el pròxim dissabte dia 7 en una gran festa. La Jornada de Portes Obertes «Viu el Port», organitzada per Autoritat Portuària de Balears amb la col·laboració de més de 40 entitats públiques i privades, vol apropar la ciutadania a la realitat portuària i reivindicar la importància social, econòmica i cultural d'aquest espai estratègic per a Menorca. La festa comptarà amb devers 50 activitats per a tots els públics. Les propostes marcades amb una (R) requereixen inscripció prèvia. I un bon grapat d'elles ja estan completes. Per facilitar l’accés, l'APB habilitarà un servei gratuït de trenet que connectarà els principals punts d'interès del port.

Cal recordar que Autoritat Portuària de Balears va organitzar aquesta activitat el passat mes d'octubre, però es va haver de posposar per mal temps. Per reservar plaça o consultar les activitats, visiti el portal viuelport.com. (A ) MOLL DE CREUERS Punt d’informació: 10:00h a 19:00h

10:00h a 19:00h Parc infantil: 10:00h a 20:00h

10:00h a 20:00h Visita a les embarcacions del servei de practicatge (R): 10:00h / 10:30h / 11:00h / 11:30h

10:00h / 10:30h / 11:00h / 11:30h Coneix la Policia Portuària: 10:00h a 14:00h

10:00h a 14:00h Explicació i mostra del procés d’amarrament d’una embarcació: 10:00 a 14:00h

10:00 a 14:00h Bombers per un dia: 10:00h a 14:00h

10:00h a 14:00h Emergències en acció: 10:00h a 14:00h

10:00h a 14:00h Trasllat a l’Illa del Rei (R): 10:00h / 11:00h

10:00h / 11:00h Coneix la Salvamar (R): 10:00h / 10:30h / 11:00h / 11:30h / 12:00h / 12:30h

10:00h / 10:30h / 11:00h / 11:30h / 12:00h / 12:30h Port en silenci (R): 10:00h / 11:00h / 12:00h / 13:00h

10:00h / 11:00h / 12:00h / 13:00h Pinzellades de màgia: 10:00h a 11:00h

10:00h a 11:00h Circuit d’educació viària: 10:00h a 14:00h

10:00h a 14:00h Volta al port amb catamarà (R): 10:30h / 13:30h

10:30h / 13:30h Contacontes: 11:00h a 12:00h

11:00h a 12:00h Visita al port des de la mar (R) : 11:15h / 12:45h

: 11:15h / 12:45h Espectacle eqüestre: 12:00h a 13:00h

12:00h a 13:00h Atreveix-te i navega: 12:00h a 13:30h

12:00h a 13:30h Animació infantil: 17:00h a 18:00h

17:00h a 18:00h Mostra de balls moderns: 18:00h a 19:00h

18:00h a 19:00h Ballada popular: 19:00h a 20:00h

19:00h a 20:00h Havaneres: 20:00h a 21:00h

20:00h a 21:00h Entrega trofeu APB: 21:30h a 22:00h

21:30h a 22:00h Concert final amb La Movida Band: 22:00h a 00:00h (B) ESTACIÓ MARÍTIMA El port del futur: 10:00h a 11:00h

10:00h a 11:00h Valors naturals a la badia del port: 11:00h a 12:00h

11:00h a 12:00h Investigació marina al port: 13:00h a 14:00h (C) CONFRARIA DE PESCADORS Taller de reciclatge creatiu (R): 10:30h / 11:30h / 12:30h

10:30h / 11:30h / 12:30h Exposició fotogràfica SOCIB: 10:00h a 14:00h

10:00h a 14:00h SOCIB Kids: Que oceanogràfic vols ser?: 10:00h a 14:00h

10:00h a 14:00h Visita guiada a la Confraria de Pescadors (R): 12:00h / 13:00h

12:00h / 13:00h Exposició d’arts de pesca: 12:00h a 14:00h

12:00h a 14:00h Visita a les embarcacions pesqueres: 12:00h a 14:00h

12:00h a 14:00h Taller de fotografia submarina (R): 12:30h a 15:00h (D ) MOLL DE LLEVANT Descobreix les embarcacions tradicionals de Menorca: 10:00h a 14:00h (E) ILLA DEL REI Taller creatiu d’estampació botànica: 10:15h a 13:00h

10:15h a 13:00h Visita al Museu de la Fundació: Hospital Illa del Rei (R): 10:15h / 11:30h (F) ES CASTELL Visita al Museu Històric Militar (R): 10:00h / 12:00h

10:00h / 12:00h Bota i Juga: 11:00h a 13:00h (G) CALESFONTS Exhibició del Dragon Boat: 10:30h a 11:30h

10:30h a 11:30h Exhibició de piragüisme: 10:30h a 12:00h

10:30h a 12:00h Bateig de la mar (R): 10:15h / 11:15h / 12:30h (H ) FORTALESA DE LA MOLA Visita a la fortalesa de la Mola (R): 10:30h / 12:30h / 17:00h (I ) CASTELL DE SANT FELIP Visita al Castell de Sant Felip (R): 10:00h / 12:00h (J ) FORT MARLBOROUGH Visita al Fort de Marlborough (R): 10:00h / 11:15h / 12:30h (K) VARADOR CÓS NOU Visita guiada al varador (R): 10:30h / 11:30h (L) ESTACIÓ NAVAL Visita guiada a l’Estació Naval (R): 11:00h a 13:00h (M ) MUSCLERES DE LA SOLANA Visita a les muscleres de la Solana (R): 10:00h / 12:30h (N) EXHIBICIÓ NÀUTICA Exhibició de piragüisme: 10:00h a 10:45h

10:00h a 10:45h Regata costanera Campionat de Balears Creuers ORC: 11:30h (O) FAR DE FAVÀRITX Visita guiada al far de Favàritx (R): 9:30h / 11:00h / 12:30h (P) FAR DE CAVALLERIA Exposició «Fareras. La luz que nos guía» (R): 10:00h / 11:00h / 12:00h / 13:00h