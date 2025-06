Assegurar una casa de Ciutadella on hi entren els cavalls per Sant Joan costa 25 euros

Dues companyies han acceptat les condicions necessàries per assegurar les cases on fan entra els cavalls per Sant Joan i han empès almenys una trentena de propietaris a contractar l’assegurança de responsabilitat civil que recomanava l’Ajuntament en advertir la població que no es pot fer càrrec del que passi a cada llar i cotxeria que s’obre a la festa.

La consultoria que ha gestionat la majoria dels contractes, que prefereix mantenir-se en l’anonimat, explica que l’únic requisit indispensable és que la casa hagi superat la pertinent Inspecció Tècnica d’Edificis (ITE) que requereix el Consistori als immobles de més de 50 anys d’antiguitat. Si l’edifici està estructuralment bé, queda assegurat els dos dies de qualcada, 23 i 24 de juny, per només 25 euros.

En proporció surt més cara que una pòlissa per tot l’any, que sol valer uns 200 euros, i ja té en compte els perills i riscos potencials que suposa mesclar els animals amb la gent. La pòlissa temporal té una cobertura màxima de 300.000 euros. El propietari assumeix una franquícia per tots els danys i desperfectes inferiors a 200 euros i la companyia es fa càrrec de tot el que superi aquesta quantitat.

Les altres companyies consultades no ho veien clar i només aquestes dues han acceptat. D’aquesta manera s’han pogut assegurar sobretot cases afectades pel Caragol de Santa Clara (als carrers de Santa Clara o Curniola) i per la tornada dels cavalls de Sant Joan de Missa (Mossèn Salord i Farnés o Sor Àgueda).

La resposta positiva de la població després de les reticències inicials ha permès dibuixar un escenari en què totes les parts implicades en un sinistre disposen de la seva assegurança. Però no tot el que passi dins una casa ha de ser cobert forçosament per la propietat. Segons les circumstàncies de l’accident, el jutge pot concloure que la responsabilitat civil és creuada i fer compartir les despeses entre tots.

Els genets que prenen part a la qualcada ja estan obligats des de l’any passat a assegurar els seus cavalls. Els 170 que enguany s’han inscrit han hagut d’aportar el resguard de la pòlissa que, per només 60 o 90 euros anuals (en funció de l’edat de l’animal), cobreix qualsevol incident que els pugui succeir fora de la qualcada, des que surten del lloc fins que es sumen a la festa.

L’assegurança de l’Ajuntament cobreix des de la mitjanit del 22 al 23 de juny fins a les set del matí de dia 25, quan ja s’ha d’haver celebrat el Darrer Toc. Assegura 280 efectius entre els membres de la qualcada, els criats dels caixers senyor i capellà i els policies locals. A més, als Jocs des Pla es dóna cobertura a altres 100 persones, inclosos els 21 regidors de la corporació, els porters-macers i els voluntaris que obren pas a les carreres.

L’Ajuntament ha contractat la sucursal a Espanya de la companyia WR Berkley Europe per 15.902’10 euros més IVA (19.241’54 euros), una oferta que va considerar més avantatjosa que la de Surne Mútua de Seguros, que també va licitar. El cost de la cobertura municipal és més car que l’any passat, si bé gairebé s’ha triplicat la indemnització si algun organitzador o participant a la festa pateix qualsevol dany. Cobraran 50 euros per cada dia de baixa que els provoqui una incapacitat temporal. La companyia pagarà també un màxim de 150.000 euros en cas de defunció o incapacitat permanent.

Els dos darrers anys s’han registrat 10 sinistres pels quals l’asseguradora ha hagut de pagar en total 13.601’01 euros. Els tres Sant Joans anteriors (2018, 2019 i 2022) se van pagar en conjunt 13.911’43 euros.

27.500 € en sinistres en 5 anys

La regidora de Festes, Esther Mascaró, celebra que «les companyies també s’hagin posat les piles i permetin assegurar les cases per un bon preu, cosa que a altres, com el pati de Cas Baró, els va costar més altres anys». Mascaró creu que és una oportunitat que «s’hauria d’aprofitar per a major tranquil·litat de tots. Tothom està en el seu dret de no voler assegurar ca seua i no obrir-la o de no voler assegurar el cavall i no sortir, però és important que tothom sigui conscient de la seva responsabilitat individual i sobrevinguda a la festa, perquè aquest serà segurament el repte de cara al propers anys, en que altres escenaris de la festa s’hauran de valorar també per factors de seguretat».