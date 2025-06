Control d’accés i d’aforament al Molí des Cavallitos per evitar la massificació dels darrers anys

El Molí des Cavallitos, un dels indrets més emblemàtics vinculats a la festa, també restringirà l’accés i limitarà l’aforament dia 23 de juny al fosquet, en el moment que els cavalls tornen de Sant Joan de Missa i, en passar per davant l’edifici, reben la protocol·lària canya verda. Així ho ha decidit la família Juan Benejam, propietària de l’immoble, per tal de conciliar el manteniment de la tradició santjoanera amb el control de l’allau de gent que acostuma a concentrar-se en el pati, on fan entra els cavalls, davant l’absència d’una assegurança de responsabilitat civil que els pugui donar cobertura.

Des de la família entenen que l’hospitalitat amb motiu de les festes se’ls ha anat de les mans, sobretot aquests darrers anys en què la gent de Ciutadella ha deixat de participar del llançament d’avellanes a Sa Contramurada i es reuneix més a cotxeries o a l’entorn de llocs com Es Molí des Cavallitos a l’espera que retorni la qualcada. El resultat és una perillosa massificació que deixa la responsabilitat en les seves mans, malgrat l’habitual col·laboració que mostra amb la festa.

El fabioler i membres de la junta de caixers han deixat a vegades els seus animals al pati per recuperar-los en tornar de l’ermita i, fins i tot, els ajudants del caixer senyor hi deixen al Molí les canyes verdes per tal que puguin ser repartides al pas de la qualcada. El noble els recompensa en acabar les festes amb aludes i lladrioles.

La família propietària no demana ser inclosa dins l’assegurança municipal, on sí s’hi han integrat els patis de Cal Bisbe i de Santa Clara, però sí que sol·licita la comprensió de la ciutadania davant el seu lògic intent de no massificar en excés la presència de gent al pati, de titularitat privada. Per aquest motiu, es restringirà l’accés i s’hi instal·laran cartells d’advertència a tots els assistents.

Antic molí fariner construït el 1860, va ser reconvertit en habitatge i ben prest se’l vinculà amb les festes. Va ser a partir de 1882, quan Josep Juan Barceló i Josep Moll, pare del reconegut filòleg Francesc de Borja Moll, hi pintaren a la façana les característiques figures dels ‘cavallitos’ de la qualcada.

Protegit i en venda

Les il·lustracions es van repintar cada vint anys des de 1942, fins que el 2002 el llavors director de l’escola municipal de dibuix i pintura, Pacífic Camps, i els seus alumnes hi feren els darrers retocs. Per aquest motiu té protegides la façana i la torre de l’antic molí.

Actualment, Es Molí des Cavallitos es troba a la venda als principals portals immobiliaris per 860.000 euros.