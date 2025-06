Els veïns del centre de Ciutadella desconfien i alguns es plantegen no obrir a la qualcada

La desconfiança manté encara diversos propietaris en dubte. O, com l’amo retirat d’Algaiarens, Joan Bosch Taltavull, més decidits a no deixar entrar els cavalls per precaució. Amb la seva família, l’amo en Joan té una de les primeres cases del carrer de Sa Font que s’obriren a fer entra, ja fa prop de 50 anys. Però enguany, després de rebre la visita dels policies locals que lliuraren personalment una circular informativa a tots els propietaris dels habitatges situats al cor de la festa, no sembla disposat a córrer riscos.

«Ens ho estem pensant», diu. «Mai no hem tingut cap incident però, no per seguir donant molt de gust al poble, ens arriscarem a què pugui passar qualsevol cosa i haguem d’indemnitzar algú amb cents de milers d’euros», remarca en Joan, qui no s’acaba de creure que, per només 25 euros, pugui assegurar ca seua.

Siscu Faner, excaixer casat i propietari d’una de les cases més concorregudes del Caragol de Santa Clara on els cavalls acostumen a fer entra, lamenta que l’Ajuntament no hagi tingut en compte als veïns «ni per explicar la recomanació de l’assegurança ni per dir-nos tampoc quan tiraran l’arena». En el seu parer, el Consistori «hauria de millorar les formes» i no intentar «desvincular-se de qualsevol responsabilitat» citant només als cavallers a una reunió informativa.

«Obrim les portes, però també volem ser informats i escoltats», diu Siscu Faner. «Estem tranquils perquè tenim molt clar des de sempre quines són les nostres responsabilitats i estem coberts per l’assegurança que pertoca. Qui entra a ca nostra -afegeix- ho fa lliurement, ja sap on va i que dins el menjador els protagonistes durant el caragol són els cavalls i els cavallers».

El seu germà Pedro Faner va deixar un escrit molt més crític fa uns dies a les seves xarxes socials on denunciava «les recomanacions que semblen prohibicions» que ha fet l’Ajuntament als propietaris. Es queixava d’haver de realitzar una inspecció tècnica i controlar l’aforament per poder obrir, com cada any, la seva casa de Ses Roques i l’hort des Pla. «Si no poden entrar els de la qualcada, tampoc entrarà la gent del poble. O és que volen que posi un guarda jurat a la porta?», es demanava.

Faner, que cada any acostuma també a ser un dels menadors de la somera del matí de Sant Joan, diu que enguany no ho farà. «No em veig amb coratge de demanar cada vegada a les cases si tenen assegurança per poder entrar». Així que, conclou, «enguany no obrirem la casa de Ses Roques si no podem fer entra, ni obrirem ni emblanquinarem l’hortal i la somera no entrarà a les cases. Açò voleu, açò tindreu!».