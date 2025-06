Joan Pons Torres lamenta que «Més critique lo mismo» que hacía el Pacte con las becas para escuelas de verano

El Consell aún no ha adjudicado las ayudas de escuelas de verano del año pasado | Foto: ARCHIVO

El conseller de Cultura, Juventud y Deportes, Joan Pons Torres, ha replicado a Més per Menorca, que reclamó que no se demore más el pago de las ayudas a las familias por el ocio educativo. Considera que «critican lo que ellos hicieron durante el gobierno del Pacte». Recuerda que entonces se publicó la convocatoria en el mes de julio de 2022 y no se concedieron las ayudas hasta un año más tarde.