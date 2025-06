Malestar del colectivo de vecinos de Punta Prima con el Ayuntamiento de Sant Lluís

Residentes de la urbanización de Punta Prima y de su contiguo núcleo de Son Remei han alumbrado una asociación de vecinos con la finalidad de poder velar de modo conjunto por los intereses de sendos enclaves, pertenecientes al municipio de Sant Lluís.

El colectivo, que viene a ocupar el vacío generado con la desaparición de la antigua asociación vecinal de Punta Prima, inició los trámites para su constitución en octubre del pasado año 2024, pero no quedó formalizada hasta meses después.

En ese marco, arguyen que la densa burocracia habría sido la principal causa de ese retraso. A su vez, desde esta agrupación de nueva creación muestran sus quejas, a través de estas páginas, por la negativa, indican, del Ayuntamiento a permitirles el uso, como punto de reunión, de una sala polivalente de Punta Prima que hace un lustro el propio Consistorio habilitó como espacio de coworking, y que en su día únicamente acogió clases de yoga.

En principio, la asociación trasladó su petición para el uso de ese lugar al Ayuntamiento, desde donde se les emplazó a presentar la instancia a la Secretaria, lo que se hizo, pero no se recibió respuesta. Según detallan desde el colectivo de vecinos de Punta Prima y Son Remei, 51 firmas respaldaron esa petición. A su vez, interpretan en esa negativa o falta de atención de parte del Ayuntamiento un trasfondo político, citan para este diario.

Quejas por el alcantarillado

Al margen de esta falta de entendimiento para utilizar ese espacio concreto, la asociación considera que Punta Prima y Son Remei apenas cuentan para el Ayuntamiento, y se hace alusión a modo de paradigma al problema que se genera en la playa de Punta Prima cuando se acumula porquería debido a la mala canalización de las lluvias. En el mal estado de la red de alcantarillado de la zona reside otra de las quejas de la asociación vecinal.

Por alusiones y contactado por este diario, el concejal de Urbanizaciones del Ayuntamiento de Sant Lluís, Pedro Tudurí, que dice apoyar «totalmente» la constitución de esta nueva asociación, subraya que todo colectivo vecinal del municipio puede usar «el salón de actos» del Consistorio, además de haber otros espacios alternativos para sus reuniones.

Tudurí, consultado ayer domingo, dice no haber hablado con nadie de la asociación, que quizá la sala de coworking no esté en el estado adecuado, que tampoco está definido qué actividades acogerá –actualmente está en desuso– y que no hay problema con el colectivo de vecinos para no permitirles el uso de una sala pública.