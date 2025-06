Las grandes obras que se paralizan este verano en Menorca para evitar molestias: otras seguirán

En Menorca, la mayoría de municipios permite las obras con maquinaria pesada durante todo el año y solo Ciutadella, Alaior y Es Mercadal prohíben los trabajos más ruidosos durante los meses de julio y agosto, aunque las restricciones no afectan a las zonas industriales, rurales o alejadas de las viviendas. En estos tres municipios, el horario habitual durante el resto del año para este tipo de actividades de construcción es de ocho de la mañana a una de la tarde y de tres a seis de la tarde, aunque en los meses de mayo, junio, septiembre y octubre se restringe a cinco horas por la mañana (de las 8 a las 13 horas). Para los trabajos menos ruidosos, como los acabados de obra, el horario durante todo el año es de 8 a 13 horas y de 15 a 18 horas. El resto de municipios incluyen la misma restricción horaria para los trabajos más ruidosos en los meses de mayo, junio, septiembre y octubre, pero en el caso de los meses de julio y agosto se limitan a reducir el horario a solo tres horas durante la mañana. Entre los ayuntamientos más permisivos destaca el Ayuntamiento de Maó, que no añade ninguna limitación durante los dos meses de más afluencia turística. Por su parte, Es Castell no obliga a parar dos horas durante el mediodía en el horario habitual.