PIME urge a mejorar la 'general' para evitar que vuelva a quedar colapsada por culpa de un accidente

La patronal PIME Menorca pide «soluciones estructurales y desdoblamientos adecuados» para evitar que se repitan las consecuencias que tuvo el accidente de este martes que, por el vuelco de un camión, colapsó la carretera general durante varias horas, afectando gravemente tanto a la actividad económica como a la movilidad de residentes y turistas.

PIME destaca que este incidente vuelve a poner de manifiesto que la carretera general siendo, en lo esencial, la misma infraestructura de hace décadas y que, pese a las modificaciones realizadas en algunos tramos, «la falta de planificación integral y moderna nos condena a una situación de extrema fragilidad ante cualquier incidencia».

La patronal advierte que las consecuencias habrían sido aún más graves si el accidente llega a acontecer entre Ciutadella y Ferreries, donde se carece de un desvío alternativo. Es por ello que la patronal considera «inaceptable en pleno siglo XXI que se tenga esta dependencia de un único eje viario, sin alternativas reales ni desdoblamientos adecuados».

El presidente de PIME, Juan Carlos Fernández de Salort, asegura que lo ocurrido el martes «es la consecuencia lógica de no haber resuelto de forma definitiva el problema estructural de la carretera general, pues no podemos seguir siendo rehenes de una vía que no ha evolucionado al mismo ritmo que Menorca».

Desde la federación de la pequeña y mediana empresa se insta por ello a «afrontar con valentía y responsabilidad urgente una mejora profunda y estructural de la carretera general, que deje a un lado intereses partidistas o debates estériles».

«Lo que está en juego -alerta Fernández- es el bienestar de la ciudadanía, la competitividad de nuestras empresas y la imagen que proyectamos como destino turístico».