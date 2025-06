Los funcionarios de la prisión de Menorca piden que se les alquilen viviendas: «Ofrecemos seriedad y pagos fijos»

El senador por Menorca, Cristóbal Marqués, pone en duda algunos de los datos facilitados por el Gobierno en torno al estado de la cárcel menorquina, en especial en cuanto a número de vacantes y personal.

«El Gobierno es poco transparente con estos datos del Centro Penitenciario para esconder que hay un recorte de personal encubierto», subraya el senador menorquín del PP. Estima que las causas que motivan esta falta de funcionarios son la falta de actualización del plus de insularidad, y que no se creen incentivos, es decir, «así no cubrimos los puestos», destaca.

Los servicios públicos que dependen del Estado «van a menos en Menorca, consecuentemente tenemos unos servicios peores que en la península. El Gobierno nos discrimina, es así de claro», vuelve a incidir el senador menorquín.

Entre las tres prisiones de Balears solo hay un médico activo, en la de Palma y 9 plazas vacantes de esta categoría, 7 en Palma, una en Menorca y otra en Eivissa. En la información facilitada por el Estado se indica que en los centros penitenciarios de Menorca y las pitiusas hay un médico activo cuando no es así, según confirman los sindicatos con representación en ambas prisiones.