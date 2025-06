Héctor Pons exige paralizar el proyecto de barco-hotel de Trasmed en el puerto de Maó

El anuncio de que Trasmed permitirá el alojamiento en un barco en el puerto de Maó durante los fines de semana ha desatado este jueves la reacción del PSOE de Menorca. La formación socialista ha expresado su total oposición al proyecto, que califica de «preocupante» por amenazar el «modelo de equilibrio» que ha caracterizado a Menorca al sumar plazas turísticas «de golpe sin ninguna especie de previsión urbanística ni medioambiental, en un momento de saturación».

Según denuncia el PSOE, la iniciativa no se ha consultado con el Ayuntamiento de Maó y no se ajusta al marco normativo actual ni a los usos previstos para el puerto. Héctor Pons, vice-secretario general del PSOE de Menorca y alcalde de Maó, ha advertido que «debemos defender una gestión turística equilibrada de nuestros puertos, que no contemple nuevos usos como este. Los alojamientos deben desarrollarse en infraestructuras preparadas para ello, no en zonas portuarias que no están pensadas para un uso residencial».

Los socialistas alertan, además, del posible impacto ambiental de mantener una embarcación de estas características operativa durante todo un fin de semana: contaminación acústica y atmosférica, presión sobre los servicios portuarios, y un importante impacto paisajístico.

Para el PSOE, este escenario supone «un paso atrás» en los esfuerzos de conservación de la riqueza natural de Menorca. Por ello, exigen a los dos representantes menorquines en el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Baleares (APB), Adolfo Vilafranca y Juan Manuel Lafuente, que se opongan firmemente al proyecto. Además, instan a que presionen al presidente de la APB, Javier Sanz, para frenar esta iniciativa.