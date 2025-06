Vilafranca advierte que el barco-hotel de Trasmed se salta el límite de plazas turísticas para Menorca

El presidente del Consell de Menorca, Adolfo Vilafranca, se ha sumado este jueves a las críticas del alcalde de Maó y ha rechazado los planes de la naviera Trasmed de aprovechar su escala en el puerto de Maó para convertir el transporte marítimo de pasajeros en un minicrucero, permitiendo a los pasajeros alojarse en los camarotes del barco, y advierte a la compañía que existe el precedente de un velero atracado que fue multado precisamente por ofrecer estancias.

«Sería una figura nueva que lo que hace es saltarse el límite de plazas turísticas», ha explicado, y en relación al barco que fue sancionado, ha dicho que «alquilaba habitaciones, enviamos a los inspectores de Turismo y acabó multado, cuando tengamos más detalles, si vemos que no se ajusta a la legalidad procederemos de la misma manera».

El presidente menorquín ha calificado de «subterfugio» este tipo de oferta. «Las plazas turísticas tienen que cumplir unos requisitos y una tramitación, deben darse de alta con una declaración responsable y estar inscritas en el registro de establecimiento», y ha declarado que el Consell actuará «si se detecta que se infringe la normativa como se ha hecho en el pasado».

«Hemos hecho muchos esfuerzos desde el Consell para contener y poner límites al crecimiento tutístico, que no se habían puesto nunca, se persigue el turismo ilegal y, con lo que sabemos, pensamos que esta medida no ayuda, no va en la línea de lo que queremos hacer ni de nuestra política y filosofía, ya que buscamos la sostenibilidad turística», ha declarado.

Trasmed dice cumplir la normativa

En este sentido, la compañía ha emitido hoy un comunicado en el que asegura que cumple con la normativa para su alojamiento. «Trasmed desea aclarar que el servicio ‘TrasmedWeekend’ se realiza con plena conformidad con la normativa vigente y cuenta con las autorizaciones correspondientes de las distintas administraciones públicas, incluida la Autoridad Portuaria de Baleares, competente en la materia», ha afirmado en la nota. «La opción de pernoctar en el barco ya se ofrece a los pasajeros en tránsito», remarcan.

El presidente ha afirmado que no tienen información oficial sobre los planes de Trasmed en Maó, no han existido contactos previos de la empresa con el gobierno insular, y este se ha dirigido a Autoridad Portuaria de Balears «que debe autorizar este tipo de escalas» para saber algo más de la oferta ‘TrasmedWeekend’. Vilafranca ha avanzado que planteará la cuestión en el Consejo de Administración de Autoridad Portuaria, del que es miembro.

¿Pagarán la ecotasa?

Sobre el pago del Impuesto de Turismo Sostenible, Adolfo Vilafranca ha remarcado que «todos los turistas pagan ecotasa», también los que llegan en crucero, «ese será también un motivo para comprobar que todo se haga correctamente en el caso de que se autorice, aún está todo por ver».

Si se lleva a cabo la oferta que propone Trasmed, que permitiría alojarse el fin de semana en los camarotes del «Ciudad de Barcelona», que cubre la ruta entre Barcelona y Maó, la capacidad rondaría las 500 personas, ya que el buque cuenta con 124 camarotes que pueden alojar a cuatro pasajeros como máximo.