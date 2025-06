Una discoteca de Es Pla promociona Sant Joan como «la semana más salvaje del verano»

«No es una fiesta cualquiera, es Menorca en su versión más salvaje: 7 días, 7 fiestas, una isla, 0 límites. ¿Estás preparado para la semana más salvaje del verano?». Así promociona Velvet Club su particular programa de fiestas en la discoteca Lateral del puerto de Ciutadella para la semana del 20 al 26 de junio con el objeto de atraer jóvenes de fuera de Menorca a «la mejor fiesta de toda Cataluña y Baleares».

La concejal Esther Mascaró anunció ayer que el Ayuntamiento de Ciutadella ha puesto el caso en manos de sus servicios jurídicos. Se estudia qué medidas tomar para evitar que este tipo de publicidad que incita al desfase se reproduzca en el futuro, «aunque el daño -apunta el jefe de la Policía Local- ya está hecho».

View this post on Instagram A post shared by Velvet Club (@velvetclubsociety)

En principio, la adopción de medidas en contra no tendría excesivo recorrido. «Explícitamente, no dice nada que infrinja la ley», resume el alcalde Llorenç Ferrer quien, no obstante, muestra su «tristeza por este tipo de campañas que empañan todo el esfuerzo de tantas personas».

Al alcalde le parece «muy triste que el anuncio para llevar gente a Menorca por Sant Joan sea este que, con una incitación al desmadre, masifica aún más y desvirtúa totalmente una fiesta con tanta tradición y significado». Más aún, apunta Ferrer, ahora que las fiestas de Sant Joan de Ciutadella han sido incluidas en la relación de ‘Festes Segures’ del Govern que, como hace también en Sóller y Pollença, organiza talleres de prevención con policías tutores en los institutos.

El director del plan de seguridad, Diego Pastrana, lamenta que se transmita «una información tan distorsionada» de la fiesta y advierte a los organizadores: «Deberían mirarse lo que esta publicidad provoca. Hacen un flaco favor a la fiesta y a todos los que nos esforzamos para que todo funcione. Derrochamos demasiada energía y sacrificamos demasiadas horas de familia para que luego nos lo bombardeen de este modo».

El mensaje que reciben los adolescentes es así «diametralmente opuesto» al que se intenta lanzar desde el Ayuntamiento a través de las reiteradas campañas de concienciación y de las sesiones que esta misma semana se llevan a cabo en los institutos de Mallorca y que el próximo año se quieren extender también a Cataluña.

Precedente

No es la primera vez que el Ayuntamiento de Ciutadella reacciona a este tipo de promociones que incitan al descontrol. Ya en 2021, al percatarse que pese a la suspensión de la fiesta seguían llegando miles de jóvenes atraídos por este tipo de mensajes a través de las redes sociales, el Consistorio pidió a la Conselleria de Turismo del Govern que actuase. Entendía que se difunde una publicidad «engañosa e irresponsable» en torno a las fiestas y reclamó una acción coordinada para afrontar la promoción del turismo de excesos, la llegada de menores no acompañados y el vínculo de las fiestas con el consumo de alcohol y drogas.

El control de prevención y reacción en la zona de ocio de Es Pla corresponde durante las fiestas a la Policía Nacional. Pero el año pasado, ni siquiera la presencia de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) pudo evitar peleas multitudinarias como la que aconteció la misma mañana de Sant Joan en Es Pla, cuando una quincena de jóvenes se vieron involucrados en una brutal reyerta. Un agresor estampó una botella en la cabeza de un joven, al que luego propinaron varias patadas cuando se hallaba inconsciente en el suelo.