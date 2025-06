De ferri a hotel flotante: el plan de Trasmed para el puerto de Maó despierta un rechazo unánime

El presidente Vilafranca recordó ayer que existe el precedente de un velero que fue multado, precisamente, por comercializar pernoctaciones. Era una embarcación de menores dimensiones que el buque de Trasmed, estaba amarrado fijo en el puerto y se dedicó al alquiler turístico de sus camarotes. «Alquilaba habitaciones, enviamos a los inspectores de Turismo y acabó multado», indicó Vilafranca, quien añadió que, cuando se conozcan más detalles del proyecto de Trasmed, se actuará, «si vemos que no se ajusta a la legalidad procederemos de la misma manera», es decir, con una sanción. Sin embargo, el presidente reconoció no tener información directa de la naviera, no han existido contactos previos.

El Consell requerirá por tanto información a la Autoridad Portuaria de Balears (APB), «que debe autorizar este tipo de escalas», aseveró Vilafranca, quien también avanzó que planteará esta cuestión en el Consejo de Administración de APB, del que es miembro.

El político del PP calificó de «subterfugio» este tipo de oferta que, según Trasmed, cuenta con el visto bueno de Autoridad Portuaria, que de momento guarda silencio en esta polémica.