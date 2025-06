Los jueces de paz advierten de que la ‘ley Bolaños’ provocará su saturación

«Desde abril, ni la funcionaria ni yo podemos firmar ningún documento, solo rellenamos formularios con los datos en un programa informático y se manda al registro civil», donde un «letrado lo firma y lo devuelve», apunta Fernando Marimón, juez de paz de Es Castell. «Antes lo hacíamos nosotros directamente, ahora les damos la web y la misma persona puede pedir documentos y los recibe por correo», por ejemplo, fe de vidas, certificados de nacimiento o de matrimonio. En la misma línea, el juez de paz de Alaior, Antoni Gornès, lamenta que su rol pierde mucho sentido, «ya no somos nadie, no firmamos documentos, no oficiamos bodas, ni firmamos libros de familia, porque han desaparecido».