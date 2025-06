La guerra en Ucrania, un conflicto no tan lejos de Menorca: «¿Estamos dispuestos a mandar a nuestros hijos a combatir?»

La guerra de Rusia contra Ucrania se disputa en tierra europea y nos toca más de cerca de lo que parece en el Telediario. Los ucranianos tienen capacidad para resistir y no hay que darles por vencidos. La paz, si llega, no va a ser justa. Putin no se parará en esta frontera. Europa ha actuado con debilidad. Y la carrera para armarse es inevitable. Estas son algunas de las conclusiones de la mesa redonda que el viernes, a la puesta de sol, reunió al cónsul de Ucrania en Barcelona, Oleg Grabovetskyy, al general Luis Alejandre y a tres reporteros de guerra, Miguel Ángel de la Fuente, Óscar Mijallo y Laura de Chiclana. La sala de Audiencias del claustro del Carme se llenó de público, una buena respuesta al esfuerzo de la organización por parte del fotógrafo Emilio Chamizo y de la Fundació Rubió, con el apoyo de Artiem.

Sobre el inicio La idea sobre si esta es una guerra territorial de pugna por unos territorios o una guerra que pone a Europa en peligro fue una de las cuestiones que se pusieron sobre la mesa. Los reporteros lo tiene claro. Laura de Chiclana recordó que Europa se olvidó pronto de que Rusia se había apropiado de forma ilegítima de Crimea en 2014. Miguel Ángel de la Fuente y Óscar Mijallo explicaron como ellos se desplazaron a Ucrania antes de la invasión del 24 de febrero de 2022 cuando se acumulaban tropas rusas en la frontera y nadie parecía creerse que la guerra estaba cerca. Óscar Mijallo comentó que, de momento, «los europeos ponemos el dinero y los ucranianos la sangre» y se preguntó cuál va a ser la respuesta si Rusia ataca un país de la OTAN, por ejemplo en los países bálticos. «¿Estamos dispuestos a mandar a nuestros hijos a combatir?». Luis Alejandre, que hizo un comentario sobre la oportunidad perdida de Europa de integrar a Rusia tras la caída de la URSS, ahora no tiene dudas de la necesidad de invertir en medios militares, tampoco las tienen los reporteros que trabajan en el conflicto. Y no solo para disuadir a posibles enemigos de una acción armada, sino, como explicó Miguel Ángel de la Fuente, porque «las batallas se siguen disputando en las trincheras y con armamento tradicional». Nadie se atrevió a poner fecha a un difícil final de la guerra, porque hay muchos actores en el tablero y demasiadas dudas. El cónsul ucraniano: «Tenemos capacidad para resistir» «Estamos perdiendo a nuestros mejores ciudadanos, los jóvenes que mueren en el frente. Rusia también ha perdido un millón de personas. ¿Qué valor tiene una vida para Putin?», se preguntó el cónsul general de Ucrania en Barcelona, Oleg Grabovetskyy. Está convencido que Rusia «no quiere la paz», como también lo está de la capacidad de resistencia de su país. Describió lo que considera un cambio de tendencia y pone como ejemplo la exitosa operación Telaraña, que permitió a los servicios de inteligencia ucranios destruir bombarderos rusos en bases de ese país mediante drones escondidos en camiones. Argumentó que la mayor parte del armamento que necesitan ya se fabrica en el propio país. No se pronunció sobre si al final será necesario ceder territorios para alcanzar la paz. Agradeció el apoyo internacional militar y la ayuda humanitaria.