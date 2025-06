Fiasco en el estreno de la torre virtual de Vigo: «En Menorca ya lo avisamos»

El Aeropuerto de Peinador de Vigo, y por circunstancias que desde AENA no detallan, se ha quedado sin estrenar su nueva torre de control remota, para lo que había fijado este pasado miércoles 11 como el día ‘D’. A algunas personas de Menorca, donde también está o ha estado en estudio el proyecto para la implementación de un sistema de torre digital –y que de momento también está aparcado, por no decir desestimado– este hecho no ha sorprendido, indica Ramón Carreras, delegado de Comisiones Obreras (CCOO)-Grupo AENA.

Según recoge «La Voz de Galicia», la torre de control remota del aeropuerto vigués ha dejado de aparecer en el manual básico de información aeronáutica de todos los pilotos, controladores y coordinadores de vuelos. Además, la Publicación de Información Aeronáutica (AIP), que el 15 de mayo había incluido el aviso de que la totalidad de vuelos que fueran a operar en Peinador el día 12, entre las 9.30 y las 11.30, debían contar previamente con la autorización del centro de operaciones a partir de si la torre remota estaba o no activa, desapareció en la tarde del miércoles para recuperar una publicación del 30 de marzo, en la que no había alusión ninguna al sistema de torre de control. Y aunque en dicho boletín informativo puede incluirse una modificación en cualquier momento, no se contempla ni existe previsión oficial alguna de que el nuevo sistema de control aéreo se active en las próximas horas. Desde AENA no se ha informado sobre cuándo podría ponerse en marcha la torre remota, como tampoco de las motivaciones que han impulsado su paralización, y que han convertido lo que debía ser un día para el recuerdo en la cronología del aeropuerto de Vigo en un fiasco. Noticias relacionadas El Gobierno aclara que la torre virtual del aeropuerto de Menorca sigue en estudio Más noticias relacionadas «Esperado» Un escenario que en Menorca, explica Ramón Carreras, no resulta en absoluto sorprendente. «Sí, me lo esperaba», indica al respecto el delegado de CCOO-Aena, quien recuerda que el formato de control remoto comprende una «tecnología muy complicada» que de momento puede funcionar en aeródromos con un tráfico de 300.000 pasajeros al año como sucede en ciertos enclaves de Alemania. Pero no de «un millón como Vigo o de cuatro como la Isla» y que «seguro» que en adelante, «dentro de 30 años», como dijo Maurici Lucena, presidente de Aena, «todo serán torres remotas», pero hay que ir «poco a poco». Carreras no cree que esta mala experiencia ocurrida con el aeropuerto gallego sirva para que en la Isla, para la que desde CCOO llevan años clamando por «una nueva torre física, que es lo que más urge» se abran los ojos, aunque todo suma, entiende, y deja claro que si finalmente en Menorca se decantan de modo definitivo por el sistema remoto, lo que no parece a corto plazo puesto que se ha suspendido la ejecución del contrato, «todavía nos quedarían diez años», dice, para poder ponerlo en funcionamiento. «Es normal que haya empresas que inviertan en innovación, luego hay cosas que salen, y otras no, y seguro que en un futuro las torres remotas se terminarán implantando. Si tuviéramos una torre física de hace diez años, no pasaría nada, el problema es que la torre es del 68 y que la propia AENA ya advirtió en el plan director de 2010 de la necesidad de sustituirla», abunda Carreras. «Y esto lo planteo como menorquín, no por ser de CCOO; se han invertido casi 800.000 euros en la vieja torre, con gastos que a los pocos años deben repetirse ya que es muy vieja... La situación es preocupante y sería de traca que el Aeropuerto algún día tenga que cerrar a causa de eso», concluye Ramón Carreras. El PP: «No es el lugar» Por su parte, el senador popular menorquín Cristóbal Marquès recuerda, como ya había apuntado con anterioridad, que la Isla «no es el lugar» para este tipo de modelo. En ese sentido, recuerda que hay que tener en cuenta que el sistema del aeropuerto gallego es mejor que el de Menorca, con catorce cámaras por las dos o tres previstas en Maó, y con un mayor presupuesto.

Argumenta también Marquès que el número de pasajeros anuales en Peinador es menor, un millón frente a los cuatro que pasan por la Isla. «Por lo tanto, si tienen problemas en Vigo, donde los despegues y aterrizajes están más separados, imaginemos lo que ocurriría aquí con el tráfico continuo del verano». Así, el popular insiste en que Menorca no es el lugar para ese tipo de sistema, por lo que habría que «modificar los presupuestos, o hacer unos nuevos, para tener una torre de control como Dios manda y sin experimentos que está claro que son fallidos, y más el de Menorca». CCOO compara la situación con los trenes del norte del país Ramón Carreras entiende que este formato de sistema de torre de control remota, «al que no nos oponemos, pero siempre que se lleve a cabo con los recursos técnicos y humanos necesarios», precisa, sirve para «reducir costes» y controlar varios aeropuertos a la vez, lo que vale para un sitio como Galicia, pero considera que para Menorca carece de sentido por eso. «Lo más serio es que se impulse un proyecto así y no se pidan responsabilidades, como sí se hizo hace un par de años, cuando sucedió lo de los trenes de Cantabria y Asturias, que no pasaban por los túneles. La ministra actuó entonces con rapidez, y eso es lo que aquí echamos en falta», sentencia Carreras.