La sanidad privada gana peso en Menorca: Juaneda aumenta su actividad en torno al 20%

La actividad global en la Red Asistencial Juaneda Menorca ha aumentado en los últimos dos años una media del 20 por ciento, solo por las consultas externas, de las distintas especialidades, el año pasado se atendió a 120.000 pacientes. En cuanto a las intervenciones quirúrgicas, se realizaron 2.500, y en sus dos hospitales, de Maó y Ciutadella, se registraron 12.000 ingresos.

l peso de la sanidad privada en la Isla aumenta. Juaneda trabaja con las principales aseguradoras del ramo (Asisa, Adeslas, Sanitas, DKV, Mapfre y Axa entre otras), está adherida a la Red de Centros de Apoyo a la Asistencia Sanitaria Urgente y Emergente de Balears y hace dos años inauguró el nuevo hospital en el Camí de Sa Caleta de Ciutadella tras una inversión de 20 millones de euros.

«Hay más gente que acude a nosotros», afirma el director gerente de la Red Juaneda en Menorca, José Luis Bosch, quien atribuye dicho incremento de la actividad asistencial a un conjunto de factores: mayor oferta de servicios médicos; una importante mejora tecnológica, con la compra de nuevos aparatos y la sustitución de otros ya existentes; y una ubicación, en Ciutadella, que ha hecho ganar visibilidad y usuarios, sobre todo de fuera, al centro hospitalario. «Es importante porque antes la clínica estaba dentro de Ciutadella (calle Canonge Moll) y para la gente que no es menorquina a veces era difícil de encontrar, eso era una realidad, y el nuevo edificio tiene un acceso más fácil», explica, «muchos visitantes en verano, nacionales o extranjeros, con seguro de salud o de viaje, ahora encuentran mejor nuestras instalaciones».

Sin duda otro factor que inclina la balanza en favor de los seguros de salud y de la sanidad privada es el hecho de que la sanidad pública no logra recortar las listas de espera, sobre todo en especialidades y pruebas diagnósticas. «Es un paquete de factores que han motivado este crecimiento», experimentado sobre todo desde la inauguración del nuevo hospital de Ciutadella, en mayo de 2023, y la incorporación de tecnología avanzada como la nueva máquina de resonancia magnética en el hospital de Maó.

José Luis Bosch, director gerente de la Red Juaneda Menorca. Foto: K. PU

Para Bosch el dato de las 120.000 visitas de especialistas es «el termómetro» que invita a la reflexión, «si la red Juaneda no estuviera, la sanidad pública podría colapsar, no se puede asumir hoy día la necesidad médica que hay, en la Isla y en cualquier lugar de España, si no se pudiera dar salida a esa demanda en Menorca habría un grave problema sanitario».

Avances

El gerente de Juaneda destaca la mejora tecnológica que ha experimentado la oferta sanitaria del grupo en Menorca. «No tiene nada que ver la estructura sanitaria y tecnológica que teníamos en 2022 con la que tenemos ahora en 2025», afirma, «tanto en Maó como en Ciutadella».

«No se trata solo de la incorporación de nuevos equipos, que también, sino que ha habido un incremento también de renovación de aparatos que ya habían cumplido su ciclo funcional, eso hace que exista un parque tecnológico hoy día en Menorca con lo último que hay en el mercado», asegura Bosch, destacando las mejoras en radiología, con aparatos de TAC y RM, y también una parte importante de la inversión se ha destinado a quirófanos.

La sala de operaciones en el hospital de Ciutadella incorpora un sistema de distribución del material colgante del techo, lo que permite a los profesionales moverse con más libertad a la hora de intervenir al paciente, eliminando barreras en este espacio. El mismo sistema se emplea en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), que en el hospital de Ciutadella cuenta con luz natural, ya que tiene ventanas aunque no se puedan abrir. «El hecho de que el paciente no pierda la noción del tiempo, que pueda ver la luz exterior, hay estudios que demuestran que la recuperación es más rápida», apunta.

La luz natural no es común en los boxes de UCI, y se ha comprobado que el mantenimiento del ciclo sueño-vigilia tiene impacto en la salud, de ahí que se considere un avance poder disponer de este tipo de iluminación en esta unidad en el nuevo hospital de Ciutadella.

Otra característica que destaca Bosch en el centro inaugurado hace dos años es que funciona, al cien por cien, con electricidad, y no se usa gas.

«Cuando se puso en marcha el proyecto del traslado de la antigua Clínica Menorca al nuevo hospital ya se tenía claro que era para crecer, de lo contrario no hubiera sido sostenible, ya que la inversión continúa, es constante para tener la calidad que la Red Juaneda desea ofrecer a sus usuarios, allá donde tiene presencia».