Solo una de las cinco obras en cartera del Ibavi en Menorca tiene el proyecto para ser licitada

El pleno del Consell, con los votos de PP y Vox, rechazó ayer una propuesta socialista relativa a la agilización de medidas relacionadas con la vivienda, y que en realidad, afirmó el conseller Eduardo Robsy, era «un recordatorio» de acuerdos tomados por la institución, con el apoyo del equipo de gobierno, «y que consideramos que no se han ejecutado», aseguró, «o no lo han hecho en los términos en los que se plantearon». Entre los puntos, que el equipo de gobierno encargue los estudios necesarios para determinar si, en los distintos municipios de Menorca, se dan o no los requisitos para que se declare la zona tensionada que contempla la Ley por el Derecho a la Vivienda, una solución que el PSOE plantea para poder limitar los alquileres y que el PP no va a aplicar porque, asegura, «es una medida fracasada». Así lo afirmó ayer en el debate plenario la consellera de Ordenación Territorial y Turística, Núria Torrent, quien añadió que dicha declaración está provocando en Catalunya «una caída» de la oferta de vivienda en alquiler y por tanto «un mercado más pequeño y tenso».

Otras de las peticiones se referían a la negociación con otras administraciones para obtener suelo; la elaboración y tramitación de un decreto de habitabilidad propio de Menorca; la publicación de un plan de inspección turística que priorice la lucha contra el alquiler ilegal; la publicación en la web insular del censo de viviendas de alquiler turístico; exigir al Govern que se reserve el 10 por ciento de las viviendas de nuevas promociones de VPO a funcionarios de servicios esenciales; la puesta en marcha del servicio de acompañamiento en materia de vivienda; y exigir al Govern que asigne a Menorca, de manera presencial, un inspector de vivienda. Robsy reprochó el retraso en el cumplimiento, en algunos casos de año y medio, en la puesta en marcha o cumplimiento de «acuerdos que se aprobaron en el pleno».