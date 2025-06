Las aerolíneas celebran el 'no' de Bruselas a la OSP con Barcelona: «Era matar moscas a cañonazos»

Desde la Asociación de Líneas Aéreas (ALA) defienden el reciente aumento de las tarifas en las rutas interislas sujetas a OSP que ha decretado el Gobierno bajo el argumento del incremento de los costes operativos. Gándara defiende la subida de los precios y recuerda que en este caso el sistema está basado en tarifas de referencia y que la rentabilidad de las compañías depende del factor de ocupación. «Si no se alcanzan los niveles de demanda previstos, las cuentas no salen, y tienes que pedir que se revisen las condiciones, porque las aerolíneas, al fin y al cabo, somos empresas privadas y necesitamos no perder dinero de forma recurrente», recalca. Además, Gándara asegura que «el sector aéreo no se caracteriza por tener unos márgenes muy elevados comparados con otras industrias».