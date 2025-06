El bus gratis de fiesta para los mallorquines por Sant Joan que no gusta en Menorca

Los servicios especiales de bus entre Inca y Alcúdia –gratis para usuarios de la tarjeta intermodal–, con el fin de que los jóvenes mallorquines se trasladen al barco, y de ahí a celebrar el fin de curso a las fiestas de Sant Joan, ha levantado la crítica de Més per Menorca. El partido recuerda que hay necesidades más perentorias, como la mejora de las dietas a pacientes menorquines y acompañantes, desplazados a hospitales de Mallorca, que ha solicitado en reiteradas ocasiones y que el Govern no atiende. Més reclama al PP que «revise sus prioridades y no caiga en contradicciones».