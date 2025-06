El regreso de las camisetas verdes: convocan una concentración en Ciutadella en defensa del catalán

Més per Menorca denunció ayer en el Parlament balear el caso de las once familias de Ferreries que se han quedado sin plaza pública en el CEIP Castell de Santa Àgueda, y que reclaman a la Conselleria de Educación que abra una segunda línea en el centro, como se hizo el año pasado. «Si realmente el Govern cree en la libertad de elección, debe garantizar que estas once familias puedan escolarizar a sus hijos e hijas en el centro público que han elegido. Negarlo es poner obstáculos a la escuela pública y a la conciliación familiar», señaló Joana Gomila. También denunciaron la situación de las familias de Ferreries desde el sindicato Alternativa Docent, desde donde se asegura que el caso «evidencia una clara voluntad política de potenciar la escuela concertada», en referencia a que las familias ahora deberán matricular a sus hijos en la escuela concertada del municipio.