Maite de Medrano se quedará sin sueldo y ayudante en el Consell de Menorca tras su expulsión de Vox

La expulsión de Maite de Medrano de Vox y su pase a cargo no adscrito en el Consell tendrá consecuencias económicas para ella y para el partido, una pérdida de ingresos que para la consellera díscola por lo pronto supone dejar de cobrar la dedicación parcial, una retribución de 32.448 euros brutos anuales, y para el grupo político al que representaba, la pérdida de una asignación de 1.338 euros mensuales. Tampoco puede, como consellera no adscrita, disponer del cargo de confianza que nombró hace un año, la administrativa del grupo conservador, Eva Guerra, que tiene una dedicación del 65 por ciento y un sueldo bruto anual de 17.828 euros anuales.

La merma total de ingresos está por concretar, según las comisiones a las que pueda asistir y por tanto cobrar dietas, la Secretaría del Consell no lo ha determinado porque ayer a primera hora de la tarde todavía no había tenido registro de entrada la comunicación de Vox de su expulsión del partido. Lo que la Ley 4/2022 de Consell Insulars establece es que los consellers no adscritos no pueden participar en la junta de portavoces, órgano reservado a los portavoces de los grupos políticos; no les son aplicables las asignaciones y medios económicos y materiales con los que cuentan los grupos; y no pueden obtener el reconocimiento de la dedicación exclusiva o parcial en el Consell ni ser designados para cargos en empresas públicas de la institución.

La norma sí les reconoce el derecho a integrarse en las comisiones del pleno, con voz y voto, conforme al procedimiento que establezca el reglamento orgánico. De este modo, De Medrano pasaría a cobrar los 570 euros por asistencia a plenos y 238 euros por cada una de las sesiones de las comisiones a las que se le permita asistir.

Un recorte a su sueldo en el Consell al que se suma la pérdida de ingresos también en el Ayuntamiento de Ciutadella, donde era concejala de Vox.

En el Consistorio sí existe la comunicación de su expulsión del partido y las cuentas están claras: percibirá la dieta por asistencia al pleno de 264,15 euros pero perderá los 369,79 que cobraba por las tres comisiones que se celebran al mes (237,72€) y la dieta por asistencia a la junta de portavoces (132,07 €).

La nueva situación de la edil Maite de Medrano se dará a conocer en el pleno extraordinario tras las fiestas de Sant Joan, el día 27. Así lo confirmó ayer el alcalde de Ciutadella, Llorenç Ferrer, quien recordó que «se presentó bajo las siglas de Vox, ahora ya no es portavoz, pasa a ser concejala no adscrita, y por tanto solo asistirá al pleno», tal y como ha informado la Secretaría municipal.

Ambas administraciones, de entrada, tendrán un ahorro de dinero en el apartado de retribuciones a los cargos políticos, con la expulsión de De Medrano y su nueva condición de consellera y concejala no adscrita. Sobre su continuidad en ambas instituciones, la que fuera número uno de Vox no se ha pronunciado, este diario ha intentado sin éxito que valore la decisión del partido y desvele su futuro, si seguirá o dejará que se mueva la lista.