El PSOE tacha a Maite de Medrano de tránsfuga e insta al PP a dejar de negociar con ella

El PSOE de Menorca ha alertado de que es necesario aplicar con rigor el Pacto de Estado contra el Transfuguismo en todas las instituciones donde Maite de Medrano ocupa un cargo de representación, tanto en el Consell como en el Ayuntamiento de Ciutadella, tras su expulsión del partido Vox.

Según define el Pacto de Estado, un tránsfuga es aquel representante que «traicionando al partido político que lo presentó a las correspondientes elecciones, haya abandonado el mismo, haya sido expulsado o se aparte del criterio fijado por sus órganos competentes». El PSOE concluye por tanto que Maite de Medrano «encaja perfectamente en la definición de transfuguismo político».

Desde el PSOE advierten además que nadie debe beneficiarse de la conducta de los tránsfugas. «Adolfo Vilafranca no puede controlar lo que vote de Medrano, pero en ningún caso debe negociar con ella», explica Pepe Mercadal, secretario general de los socialistas menorquines. Si lo hiciera, «estaría amparando el transfuguismo a cambio del apoyo de una consellera que ha dejado de representar a las personas que la votaron».

Asimismo, Mercadal insiste en que si de Medrano no dimite voluntariamente, se deben aplicar todas las medidas previstas en el Pacto de Estado y en la Ley de Consells Insulars. «El transfuguismo es una forma de corrupción política que los partidos estamos comprometidos a erradicar», sentencia Mercadal.

Medidas contra el transfuguismo

Desde el PSOE menorquín celebran que el Ayuntamiento de Ciutadella haya confirmado que cumplirá con el Pacto de Estado y urgen al presidente del Consell, Adolfo Vilafranca, a aplicar también todas las medidas previstas en casos como este.

Entre ellas, destacan que la consellera Maite de Medrano, al pasar a ser una consellera no adscrita, no puede participar en las reuniones de la Junta de Portavoces, no puede recibir ninguna asignación económica ni material por concepto de grupo político y no debe tener ninguna dedicación. «Es responsabilidad del presidente velar por el cumplimiento de todas estas medidas», asegura Mercadal.