Menorca, entre els 25 llocs líders d’Espanya en reciclatge de paper i cartó

Sabies que cada menorquí recicla una mitjana de 38 kg de paper i cartó per any? Gràcies a aquest esforç col·lectiu, l’illa ha tornat a ser reconeguda amb el màxim distintiu a nivell estatal per la gestió d’aquesta fracció. Enguany només 25 entitats municipals de tot Espanya han aconseguit aquest reconeixement, i Menorca hi és, amb orgull, des de fa 9 anys seguits.

Aquest 2024, ASPAPEL —l’Associació Espanyola de Fabricants de Pasta, Paper i Cartó— ha tornat a atorgar al Consorci de Residus i Energia de Menorca les tres «Pajaritas Azules i la distinció de «Pajarita Ilustre», que només es dona a les entitats que mantenen un nivell d’excel·lència durant més de cinc anys consecutius. És un reconeixement que posa Menorca al costat de grans ciutats com Barcelona, Sevilla o Bilbao, però sobretot posa en valor la implicació de la ciutadania menorquina. Com es gestiona el paper i el cartó a Milà? Tot comença a casa. Separant bé el paper i el cartó, ja esteim fent gran part de la feina. Però el viatge no s’acaba aquí. Un cop recollit, aquest material arriba a la planta de Milà, on es descarrega i es prepara per al seu enviament a una planta de reciclatge. Gràcies a la bona separació que fa la ciutadania, l’operativa és senzilla: el paper arriba net, sense gaires impureses, i només s’ha de compactar en bales per enviar-se a reciclar. Les bales s’envien a la planta de SAICA, a Saragossa, un dels referents en reciclatge a escala europea. Allà, el paper es transforma en pasta mitjançant un procés que separa les fibres i elimina les impureses. Aquesta pasta serveix per crear bobines de paper nou, totalment reciclat, que després es converteixen en nous embalatges, capses o fulls de paper. Aquest procés és un exemple d’economia circular. De fet, aquest cicle es pot repetir fins a 20 vegades! Un esforç compartit que marca la diferència El programa Pajaritas Azules no només valora les dades de recollida, sinó també la qualitat de la separació, les campanyes de conscienciació, la gestió i la planificació. Per això, aquest reconeixement és fruit de moltes peces que encaixen: l’esforç de cada ajuntament menorquí, la feina tècnica i logística que es fa al Consorci, la tasca de les empreses de recollida, i sobretot, el gest quotidià de cada persona que tria el contenidor blau. L’èxit del Consorci de Residus de Menorca en aquest procés és testimoni del compromís de tota l’illa amb la sostenibilitat i l’economia circular. Reciclar, una acció quotidiana amb gran impacte A nivell estatal, el 2024 es van reciclar més de 5,2 milions de tones de paper i cartó. Per fer-nos una idea, és com omplir 52 estadis de futbol, i ha permès evitar l’emissió de 6,8 milions de tones de CO₂ a l’atmosfera. A Menorca, la recollida de paper i cartó ha crescut un 1,78% respecte a l’any anterior, arribant a 5.381 tones recollides. Són xifres que demostren que la suma de petits gestos fa grans canvis. Cada cop que tries el contenidor blau, estàs ajudant a convertir un residu en un recurs, a estalviar energia, a reduir emissions i a fer de Menorca una illa més neta i sostenible. Des del Consorci de Residus i Energia de Menorca volem donar les gràcies a la ciutadania per fer-ho possible.