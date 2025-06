El Splash intenta, sin éxito, apartar del expediente a la alcaldesa de Sant Lluís

El pleno del Ayuntamiento de Sant Lluís desestimará hoy el incidente de recusación presentado contra la alcaldesa, Loles Tronch, por la empresa del parque acuático de Biniancolla, Splash Sur Menorca, para apartarla del expediente abierto que llevó al cierre de las instalaciones el pasado 17 de mayo.

La representación legal de la firma alega que existe una animadversión personal de la alcaldesa hacia la propiedad del parque y reclama «que se abstenga, que no intervenga en el procedimiento porque ya tiene predeterminada su decisión» respecto a esta oferta complementaria del hotel, y para ello aporta las declaraciones realizadas por Tronch en diversas ocasiones a los medios informativos, sobre la denegación de la autorización temporal que pedía el Splash.

El dictamen que se llevará a pleno plantea desestimar la recusación y dicha propuesta fue aprobada por unanimidad en la comisión informativa territorial del Ayuntamiento, ya que los grupos políticos entienden que lo que se ha hecho es cumplir con la legalidad en este proceso.

La recusación de un funcionario o un cargo público dentro de un procedimiento administrativo es un derecho que asiste al ciudadano cuando considera que no existe imparcialidad u objetividad en la tramitación de un asunto en el que tiene interés. En este caso se argumenta como causa la enemistad con los interesados en el procedimiento y si se aprobara, implicaría que la alcaldesa no podría participar ni conocer de ese procedimiento concreto. Como lo que se espera es que no prospere, con el apoyo del pleno, no tendrá más recorrido, no puede avanzar hacia la vía judicial ya que es una figura del ámbito administrativo.

No obstante, desde los letrados del Splash Sur Menorca sí se alegará lo que ellos consideran «hostilidad» de la alcaldesa «porque así lo ha demostrado», cuando recurran ante los tribunales la imposición de la sanción.

El Ayuntamiento de Sant Lluís denegó la autorización de apertura temporal del parque acuático el pasado abril, a pesar de ello abrió el 1 de mayo para cerrar definitivamente el 17 de ese mes. Será el Consorcio de Disciplina en Suelo Rústico el que decida la sanción y si procede su demolición.