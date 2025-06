El aviso del jefe de la Policía Local: «Si lo que pasó en las ‘carotes’ se repite pararemos los Jocs, seguro»

El jefe de la Policía Local de Ciutadella, Diego Pastrana se mostró especialmente molesto con las avalanchas ocurridas en los Jocs de las carotes y advirtió que si se repiten el próximo año, esta parte de la fiesta se detendrá a las primeras de cambio. «Hay cosas que no pueden volver a pasar». A veces, añadió, «damos la culpa a los que vienen de fuera cuando los que intervinieron, la mayoría, eran de Ciutadella». Añadió que «como ciutadellenc me sabe muy mal la actitud que vi, y si el año que viene se repite, los Jocs se pararán; ya se ha comunicado a todos los ediles, no nos temblará la mano».

El inspector jefe calificó lo sucedido como «una falta de respeto total y absoluta de muchos ciutadellencs a las fiestas de Sant Joan y a todos los que trabajamos en la seguridad, no nos lo merecemos ni tampoco el pueblo de Ciutadella». 4 positivos por alcohol El control de alcoholemia y drogas de la Guardia Civil de Tráfico, mantenido a la salida de Ciutadella entre las 00.30 y las 5 horas de ayer, arrojó 452 pruebas negativas a otros tantos conductores, 4 negativas en drogas y solo 4 positivas por alcohol.