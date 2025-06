La nueva tasa de basuras sorprende a centros educativos de Maó con recibos de hasta 4.500 euros

La nueva tasa de basuras de Maó ha provocado un roto en el presupuesto de los centros educativos que no son de titularidad municipal. El caso más sangrante es el del IES Joan Ramis de Maó, con un pago de 4.500 euros con recargo por recibir la notificación fuera de plazo, o el del colegio concertado de La Salle, con 4.280 euros. Un pago imprevisto que deberán afrontar a costa de recortar en otras partidas.

La situación ha sido denunciada este jueves por el Partido Popular, en la oposición. Afirman que la redacción de la ordenanza ha dejado sin exención aquellas escuelas e institutos que son de titularidad autonómica o privada, a diferencia de los que son municipales. «Héctor Pons [el alcalde] pretende hacer caja a costa de la educación», ha denunciado en rueda de prensa la portavoz de los populares, Virginia Victori.

Los recibos, sin vuelta atrás

El PP ha puesto sobre la mesa otros ejemplos de esta situación. La escoleta de 0 a 3 años Magdalena Humbert afronta un recibo de 2.249 euros, el colegio Sant Josep de 2.142 y la Escola d’Arts de 1.500 euros. Las gestiones realizadas para evitar estos pagos no han fructificado alegando que los recibos ya estaban emitidos, por lo que no tienen vuelta atrás. De ser así habría que esperar a modificar la ordenanza para que no se les carguen nuevos recibos en próximos ejercicios.

Virginia Victori, en el centro de la imagen, durante la comparecencia en la sede del PP de Maó.

Un argumento que los populares no consideran válido: «Es una excusa que no se sostiene, cuando hay voluntad política hay soluciones», sostiene Virginia Victori. «Nos parece un despropósito que el Ayuntamiento no haya querido buscar la fórmula para que, desde este primer año, los centros educativos que no son de titularidad municipal no tengan que pagar este sablazo».

Una moción en el pleno

Ante esta situación, el PP reclama la devolución de las cantidades abonadas por estos centros y la modificación de la ordenanza reguladora de la tasa de residuos para que, en adelante, queden exentos de pagar los centros educativos que no son de titularidad municipal. Una petición que se formalizará a través de una moción en un próximo pleno.