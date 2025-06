Airbnb 'educará' a sus anfitriones de Menorca sobre las leyes que deben cumplir para alquilar

La plataforma de alquiler turístico Airbnb, en el punto de mira de los inspectores del Consell por la proliferación en sus páginas de la oferta ilegal de alojamiento, ha anunciado la puesta en marcha de una «campaña educativa» dirigida a los propietarios de Menorca que utilizan sus servicios para brindar alquileres de corta estancia.

Esta acción forma parte del convenio que Airbnb ha firmado con las distintas administraciones de las Islas, entre ellas el Consell de Menorca. Se trata de informar a los anfitriones de la plataforma de los requisitos legales que deben cumplirse para poder llevar a cabo esta actividad, entre ellos disponer de licencia turística y, desde el próximo mes de julio, del número de registro único de alquiler que expide el Registro de la Propiedad.

Para los nuevos anuncios

A este respecto, Airbnb se ha comprometido a no aceptar nuevos anuncios en su página web que no indiquen el número de registro. El anuncio efectuado este jueves por el Consell de Menorca no dice nada, en cambio, de los más de 4.000 anuncios de viviendas que ya están actualmente en la plataforma y que no cumplan con este requisito.

Según avanzó en su día MENORCA • «Es Diari» el acuerdo entre Airbnb y el gobierno insular incluye el compromiso de la empresa de retirar los anuncios que sean «manifiestamente ilegales» sin necesidad de esperar a la apertura de un expediente sancionador. La plataforma, no obstante, ha batallado hasta ahora en los tribunales no tener que retirar los anuncios que no indican un número de licencia válida.