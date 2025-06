Segundo intento para operar un negocio de alquiler de motos acuáticas en Sant Tomàs

El estado de la rampa del llenegall de Sant Tomàs fue el principal argumento del Ayuntamiento de Es Migjorn Gran para denegar el proyecto inicial de Marina Mauri Boats.

Según el consistorio, presenta grietas en el hormigón y un notable desgaste. Toni Borràs, regidor de Medio Ambiente des Migjorn, explica que la reparación de esta infraestructura sigue pendiente de autorización por parte de la Dirección General de Costas del Govern. «Hace un año que enviamos el proyecto de mejora y todavía no hemos recibido respuesta», señala. De igual manera, asegura que el Ayuntamiento ya dispone del proyecto técnico y de la financiación necesaria para ejecutar las obras: «Lo tenemos todo listo, pero Costas aún no ha dado el visto bueno». Borràs finaliza diciendo que «aunque se obtuviera el permiso ahora, las obras no empezarían en plena temporada turística».