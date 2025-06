La ingente cantidad de plásticos y envases que acaban en el mar durante las fiestas de Sant Joan

El presidente de Per la Mar Viva también ha salido el paso de las quejas de las empresas de alquiler de embarcaciones que, debido a la colocación de la red en el puerto de la Colàrsega para recoger los plásticos, no han podido llevar a cabo de forma puntual su actividad. Este año Ports de les Illes Balears no les ha ofrecido un punto de salida alternativo dentro de puerto, lo que les ha llevado a plantear reclamaciones.

«Por la red estas barcas de alquiler solo pierden en realidad una jornada de trabajo, la del día 23, porque el 22 pudieron operar hasta las siete de la tarde y el 24 está cerrado el acceso a Es Pla por las fiestas», expone Carlos Salord, quien a su vez lamenta la poca sensibilidad ambiental que se desprende de esta queja empresarial: «Creo que deberían estar agradecidos por el trabajo que realizamos si, como dicen, aman el mar».