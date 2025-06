Enfado vecinal con el Consell por incumplir la promesa de una rotonda en el cruce de Punta Prima

El Consell sostiene que no ha encontrado ningún documento que haga referencia a esta petición aprobada por el pleno. Indica que el anterior gobierno, por tanto, no realizó ninguna intervención a pesar del acuerdo unánime de la corporación insular. Afirma que estudiará en un futuro, desde el punto de vista técnico «la propuesta de los vecinos», ya que en la actualidad no hay ningún estudio ni proyecto que se haya elaborado al respecto. Para el próximo año, el Consell ha pactado con el Ayuntamiento de Sant Lluís la firma de un convenio para reformar la vía, precisamente, desde después del cruce hasta Punta Prima. El proyecto y la obra lo ejecutará el Consistorio, ya que la vía es municipal, pero el Consell lo financiará casi en su totalidad.