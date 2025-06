La Protectora de animales de Maó apela a la ética para justificar vetar a maltratadores de la 'qualcada'

La Protectora de Animales de Maó ha aplaudido la decisión del Ayuntamiento de Ferreries de vetar la participación en la qualcada a los caixers condenados por maltrato animal. Para su directora, Marga Pons, se trata de una medida «valiente y coherente» que antepone la ética a la costumbre y responde a una demanda social creciente de respeto hacia los animales, en especial hacia los caballos, y hacia la dignidad de las fiestas.

«No tiene ningún sentido que una persona que ha dejado morir a animales pueda formar parte de la qualcada», afirma Pons. La entidad lleva años denunciando públicamente la presencia de jinetes con antecedentes por maltrato, y sostiene que el problema no es solo legal. «Hay límites morales que no se deberían traspasar. Algunas conductas pueden dejar de ser ilegales, pero no dejan de ser intolerables», subraya.

El caso que encendió todas las alarmas se produjo durante las fiestas de la Mare de Déu de Gràcia de 2024, cuando un caixer condenado por haber dejado morir a varios caballos en una finca de Maó participó en la qualcada del primer día. El hombre había sido sentenciado a nueve meses de prisión —que no cumplió por no tener antecedentes— y a dos años de inhabilitación para la tenencia de caballos.

Tras su aparición en la fiesta, la Protectora se puso en contacto con el Ayuntamiento de Maó para pedir explicaciones y exigir medidas que impidieran su participación en futuras ediciones. Pese a haber reiterado la solicitud semanas atrás, no han recibido respuesta. «Es incomprensible que un ayuntamiento que conoce estos hechos no actúe en consecuencia. No se está respetando ni a los animales, ni a la fiesta, ni a quienes sí los cuidan con responsabilidad», denuncia la entidad.

Por todo ello, califican la iniciativa de Ferreries como «ejemplar» y urgen al resto de municipios a seguir su mismo camino. «Es una cuestión de coherencia, de respeto y de responsabilidad colectiva. Los caballos no pueden estar junto a quienes los han hecho sufrir», concluye Pons.

Además, desde la entidad animalista señalan que las sanciones no deberían limitarse a los años de inhabilitación legal: «Los maltratadores de animales deberían quedar siempre excluidos de la qualcada. No basta con cumplir una pena: hace falta altura moral».